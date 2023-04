Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından

Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig´in 30´uncu haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Galatasaray´a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Buruk, "Genel bir maç değerlendirmesiyle başlayalım. Evet, ligin zorlu deplasmanlarından biri Alanya deplasmanı. Buraya geldiğimizde oyun olarak rakibimizin özellikle savunma anlamında takım savunmasını iyi yapacağını düşünüyorduk. Bunu maçın başında iyi bir şekilde sergilediler. Golü bulduk duran toptan. Kötü bir penaltıyla rakibimize gol şansı verdik. Devamında top bizdeydi. Oyunu daha çok hızlandırmamızı gereken dakikalar vardı. Burada tam olarak rakip kaleye ilk yarı çok net pozisyonlar üretemedik. İlk yarının sonunda attığımız ikinci golle soyunma odasına girdik. İkinci yarıda da özellikle hem daha dikine hem rakip yarı sahada daha çok defans arkası koşulara hareketliliklerimizi çoğalttık. Üçüncü ve dördüncü gol de maçın erken bir şekilde bitmesini sağladı. Oyuncu değişikliklerimizle birlikte maçın sonuna kadar aynı performansı, aynı isteği ve gerçekten takım disiplinini ortaya koyduk. İyi bir maç oynadık. Rakibimize çok fazla gol pozisyonu vermedik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Oyuna başlayan, devam eden, kadroda olmayan bütün oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü galibiyetle özellikle burada da Alanya'da geldiğimizden beri havaalanında bizi karşılayan, bizi otele en iyi şekilde girmemizi sağlayan orada bize gösterdikleri coşkuyla bizi maçı hazırlayan maça geldiğimizde statta da aynı desteği veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"TEDBİR AMAÇLI ALDIK"

Bir gazetecinin "Hocam son yedi maçınız kaldı. Tribünlerden şampiyonluk, tezahüratları duyuyoruz. Sizin ve takımınız soyunma odasında neler konuştunuz? Kerem ile Icardi´nin durumları nedir?" sorusu üzerine Buruk, "Uzun süredir de bu temponun içine girmemiştik. Burada ufak tefek hem darbeler oluyor hem sakatlıklar oluyor ama genel olarak iyi durumdayız. Şampiyonluk şarkısını uzun zamandır söylüyoruz. Yani hedefimiz şampiyon olmak. Sezona başlarken de hedefimiz şampiyon olmaktı. Futbol olarak da insanların takdirini kazandık. İnşallah yolun sonu da şampiyonluk olur. Kerem'e darbe gelmişti. Ondan dolayı ayağında ağrı olmuştu. Icardi ayağında bir sertleşme hissetti. Biz de hiç riske etmek istemedik. Devrede onu dışarı aldık. İnanıyorum ki çok önemli bir şey yoktur ve hafta sonu oynayacağımız maçta tekrar bizle beraber sahada olur ama dediğim gibi tedbir amaçlı dışarı aldık. Bir iki gün içerisinde tam net olarak durumu ortaya çıkar" cevabını verdi.

YANAL: ÖNÜMÜZDE ÖNEMLİ VE KRİTİK MAÇLAR KALDI

Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise "Öne geçtiğimiz maçlar var. Özellikle son oynadığımız, öne geçtiğimiz Giresun maçı sonrasında Fenerbahçe maçı sonrasında çabuk kırılmalar yaşamıştık. Çok kırılgan ve bu kırılganlığı sonuca çeviremeyen bir takım. Bugün direncimiz yüksekti. Bir yere kadar bu direncimizi kullandık. Özellikle 1-1 sonrasında rakip golü atsa da oyundan kopmadık ve oyuna müdahale etmeye başladık ama üçüncü gol sonrası yine aynı senaryo gerçekleşti. Şimdi oynayacağımız önemli ve kritik maçlar kaldı. Bunları bir an önce tamamlayıp olmamız gereken yeri sabitlemeliyiz. Sezon başından beri istenilen tutulması gereken düzenin bir türlü sabitlenmemesi bu gibi sonuçlara neden oluyor. Bazen iyi oyunculardan kurtulursunuz ama takım olamazsınız. Sanıyorum bunu şu iki üç maç içinde çözüp bir an önce takımın sıralamadaki pozisyonunu halletmemiz gerekiyor. Bunu yapabilecek güçteyiz. Oyuncularımızla yarın buluşup yarından itibaren bu süreci başlatmalıyız" şeklinde konuştu.

