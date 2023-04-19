Piyanist Elif'ten, ABD'de 23 Nisan konseri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Piyanist Elif'ten, ABD'de 23 Nisan konseri

DHA

Piyanist Elif'ten, ABD'de 23 Nisan konseri


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, dahi ve üstün yetenekli çocuklara özel eğitim verilen BİLSEM tarafından keşfedildikten sonra ABD'de düzenlenen piyano yarışmasında birinci olan ve şu an Manhattan School of Music lisans öğrencisi Elif Işıl Karakaş (19), TBMM'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için New York'ta özel bir konser verecek.
Antalyalı Elif Işıl Karakaş, 4,5 yaşında başladığı müzik yolculuğuna, 7 yaşında Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve 10 yaşında girmeye hak kazandığı, dahi ve üstün yetenekli çocuklara alanlarında özel eğitim verilen BİLSEM'de devam etti. Elif Işıl, 4'üncü sınıftan 2017'ye kadar yaklaşık 8 yıl konservatuarda, 4 yıl da BİLSEM'in müzik bölümünde piyano eğitimi aldı. 2017'de ABD'de düzenlenen Carmen Clavier Klasik Piyano Yarışması'nda 130 kişi arasında 6'ncı olmayı başardı. Aynı yıl Houston kentinde Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası'nın, Teksas Eyalet Piyano Yarışması'nda üç kategoride birinci olan Elif Işıl, annesi Nazan Işıl ile birlikte ABD'ye yerleşti.
İKİNCİ YIL DA BİRİNCİ OLDU
Teksas Senfoni Orkestrası ile büyük bir konser veren ve ABD'de burslu eğitim hakkı kazanan Elif Işıl, 2018 yılında da üç kategoride düzenlenen Teksas Eyalet Piyano Yarışması'nda Katy bölgesi birinciliği, Houston bölgesi birinciliği ve Teksas Eyalet birinciliğini kazanmayı başardı. İkinci yılında da tüm kategorilerde birincilik kazanarak Türkiye'nin ve Antalya'nın gururu olan Elif Işıl, bu yarışmayı iki yıl üst üste kazanmayı başaran ilk ve tek Türk oldu. Elif Işıl, bu yarışmalarda üçüncü yıl ise üçüncülük kazandı.
İKİNCİ OLDU
'Dahi piyanist' olarak anılan Elif Işıl, birinci etabı Houston Üniversitesi Konservatuarı'nda yapılan ve sadece 10 öğrencinin finale kaldığı, ABD'nin başta Newyork olmak üzere birçok eyaletinden katılımcıların olduğu Dr. Fred and Wanda Pauling Piyano Yarışması'nda ikinci olmayı başardı. Elif Işıl, Teksas'taki eğitimini tamamladıktan sonra dünyanın major okullarından New York Manhattan School of Music'den kabul aldı. Klasik piyano alanında burslu lisans eğitimi almaya hak kazanan Elif Işıl, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yeni okuluna başladı. Piyanist klasik piyano yorumculuğunun yanı sıra müzik tarihi ve farklı ülkelerin keşfedilmemiş bestecilerini ve eserlerini araştırmaya ve derlemeye devam ediyor.
TBMM VE 23 NİSAN ÖZEL KONSERİ
Elif Işıl, 22 Nisan Cumartesi günü Türkiye saatiyle 07.30'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir konser verecek. New York Konsolosu Reyhan Özgür, Manhattan Belediye Başkanı Eric Adams gibi isimlerin davetli olduğu konser, Rahm Hall Manhattan School of Music'te gerçekleşecek. Türkiye ile saat farkı nedeniyle konser canlı yayınlanmayacak, ancak sonrasında kayıt hali sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek.
ELİF IŞIL'DAN DAVET
Ücretsiz konserde Beethoven, Scriabin, Prokofiev ve Saygun gibi isimlerin bestelerinden oluşan bir repertuvar sunacak olan Elif Işıl Karakaş, "Ülkemizin üst üste yaşadığı bu zor günlerde bir arada olmak, doğuştan içimizde var olan mücadele ve dayanışma ruhunu birlikte yaşamak, Ata'mızın emanetlerinin sahibi olduğumuzu göstermek, hem de Ata'mızın ve silah arkadaşlarının aziz hatıralarını en güzel biçimde yad etmek için hepinizi bekliyor olacağım" diyerek, davette bulundu.
2010'DA PİYANO ÇALMAYA BAŞLADI
Müzik yeteneği anaokulu öğretmeni tarafından yönlendirilen müzik eğitimi uzmanları tarafından keşfedilen Elif Işıl, 2010 yılında piyanoda yarı zamanlı konservatuar eğitimine başladı ve Gökçe Göktepe'nin öğrencisi oldu. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Festivali, 23 Nisan Çocuk Şenlikleri, İstanbul Pera Piyano Festivali, Uluslararası Çocuk Zirvesi, 2'nci Geleneksel Önder Altıntaş Piyano ve Dizeleri Günleri, Uluslararası Antalya Piyano Akdeniz Üniversitesi 4'üncü Bilim ve Sanat Festivali Açılış Konseri gibi çok sayıda konserin yanı sıra Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nda da resitallerde yer alan Elif Işıl, Bulgaristan, Paris ve ABD'de katıldığı yarışmalarda çok sayıda ödül kazandı, konser programlarında yer aldı. Elif Işıl, ABD'nin en büyük çocuk onkoloji hastanesinde yatan çocuklar ve hasta yakınlarına da moral amacıyla konserler veriyor. Haftada iki saat şehir kütüphanesinde de çocuklar için çalışmalar yaparak birçok gönüllü projede yer alan Elif Işıl, ABD'de sosyal projelere de katılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-04-19 09:17:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından
Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından
Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından
Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından
Alanyaspor - Galatasaray: 1-4
YEREL HABERLER Alanyaspor - Galatasaray: 1-4
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
POYD üyeleri iftar programında biraraya geldi
YEREL HABERLER POYD üyeleri iftar programında biraraya geldi
Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar
YEREL HABERLER Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar
Antalya'da 18. Geleneksel İbradı Kardelen etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da 18. Geleneksel İbradı Kardelen etkinliği ...
Öğrenci velisinden okul müdür vekiline darp suçlaması
YEREL HABERLER Öğrenci velisinden okul müdür vekiline darp suçlaması
Antalya'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
Servis şoförünün cinsel saldırıyla suçlandığı 'Cesur' köpek bulundu
YEREL HABERLER Servis şoförünün cinsel saldırıyla suçlandığı 'Cesur' ...
Kumluca'da çiftçilere turunçgillerde budama eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kumluca'da çiftçilere turunçgillerde budama eğitimi ...
Antalya'da Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak
YEREL HABERLER Antalya'da Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak
Antalya'da kaçak sigara ve alkol operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak sigara ve alkol operasyonunda 5 ...
Antalya'da yamaç paraşütü yaparken dağlık alana düşen kişi helikopterle kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da yamaç paraşütü yaparken dağlık alana düşen ...
Dağlık alana düşen paraşütçü, jandarma helikopteriyle taşındı
YEREL HABERLER Dağlık alana düşen paraşütçü, jandarma helikopteriyle ...
15 yaşındaki Yusuf'u öldüren jandarma uzman çavuşa, ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER 15 yaşındaki Yusuf'u öldüren jandarma uzman çavuşa, ...
Finike, "sakin şehir" seçilmesinin ardından turizmle de adını duyurmak istiyor
YEREL HABERLER Finike, "sakin şehir" seçilmesinin ardından turizmle ...
Alanya'da aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da aranan hükümlü yakalandı
Yenileme çalışmaları tamamlanan Bülent Ecevit Kültür Merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Yenileme çalışmaları tamamlanan Bülent Ecevit Kültür ...
Burdur'da başka bir araçla çarpışıp alev alan otomobildeki kadın öldü
YEREL HABERLER Burdur'da başka bir araçla çarpışıp alev alan ...
Antalya'da çocuğu ormanda silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Antalya'da çocuğu ormanda silahla öldüren sanığa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.