Piyanist Elif'ten, ABD'de 23 Nisan konseri

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, dahi ve üstün yetenekli çocuklara özel eğitim verilen BİLSEM tarafından keşfedildikten sonra ABD'de düzenlenen piyano yarışmasında birinci olan ve şu an Manhattan School of Music lisans öğrencisi Elif Işıl Karakaş (19), TBMM'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için New York'ta özel bir konser verecek.

Antalyalı Elif Işıl Karakaş, 4,5 yaşında başladığı müzik yolculuğuna, 7 yaşında Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve 10 yaşında girmeye hak kazandığı, dahi ve üstün yetenekli çocuklara alanlarında özel eğitim verilen BİLSEM'de devam etti. Elif Işıl, 4'üncü sınıftan 2017'ye kadar yaklaşık 8 yıl konservatuarda, 4 yıl da BİLSEM'in müzik bölümünde piyano eğitimi aldı. 2017'de ABD'de düzenlenen Carmen Clavier Klasik Piyano Yarışması'nda 130 kişi arasında 6'ncı olmayı başardı. Aynı yıl Houston kentinde Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası'nın, Teksas Eyalet Piyano Yarışması'nda üç kategoride birinci olan Elif Işıl, annesi Nazan Işıl ile birlikte ABD'ye yerleşti.

İKİNCİ YIL DA BİRİNCİ OLDU

Teksas Senfoni Orkestrası ile büyük bir konser veren ve ABD'de burslu eğitim hakkı kazanan Elif Işıl, 2018 yılında da üç kategoride düzenlenen Teksas Eyalet Piyano Yarışması'nda Katy bölgesi birinciliği, Houston bölgesi birinciliği ve Teksas Eyalet birinciliğini kazanmayı başardı. İkinci yılında da tüm kategorilerde birincilik kazanarak Türkiye'nin ve Antalya'nın gururu olan Elif Işıl, bu yarışmayı iki yıl üst üste kazanmayı başaran ilk ve tek Türk oldu. Elif Işıl, bu yarışmalarda üçüncü yıl ise üçüncülük kazandı.

İKİNCİ OLDU

'Dahi piyanist' olarak anılan Elif Işıl, birinci etabı Houston Üniversitesi Konservatuarı'nda yapılan ve sadece 10 öğrencinin finale kaldığı, ABD'nin başta Newyork olmak üzere birçok eyaletinden katılımcıların olduğu Dr. Fred and Wanda Pauling Piyano Yarışması'nda ikinci olmayı başardı. Elif Işıl, Teksas'taki eğitimini tamamladıktan sonra dünyanın major okullarından New York Manhattan School of Music'den kabul aldı. Klasik piyano alanında burslu lisans eğitimi almaya hak kazanan Elif Işıl, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yeni okuluna başladı. Piyanist klasik piyano yorumculuğunun yanı sıra müzik tarihi ve farklı ülkelerin keşfedilmemiş bestecilerini ve eserlerini araştırmaya ve derlemeye devam ediyor.

TBMM VE 23 NİSAN ÖZEL KONSERİ

Elif Işıl, 22 Nisan Cumartesi günü Türkiye saatiyle 07.30'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir konser verecek. New York Konsolosu Reyhan Özgür, Manhattan Belediye Başkanı Eric Adams gibi isimlerin davetli olduğu konser, Rahm Hall Manhattan School of Music'te gerçekleşecek. Türkiye ile saat farkı nedeniyle konser canlı yayınlanmayacak, ancak sonrasında kayıt hali sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek.

ELİF IŞIL'DAN DAVET

Ücretsiz konserde Beethoven, Scriabin, Prokofiev ve Saygun gibi isimlerin bestelerinden oluşan bir repertuvar sunacak olan Elif Işıl Karakaş, "Ülkemizin üst üste yaşadığı bu zor günlerde bir arada olmak, doğuştan içimizde var olan mücadele ve dayanışma ruhunu birlikte yaşamak, Ata'mızın emanetlerinin sahibi olduğumuzu göstermek, hem de Ata'mızın ve silah arkadaşlarının aziz hatıralarını en güzel biçimde yad etmek için hepinizi bekliyor olacağım" diyerek, davette bulundu.

2010'DA PİYANO ÇALMAYA BAŞLADI

Müzik yeteneği anaokulu öğretmeni tarafından yönlendirilen müzik eğitimi uzmanları tarafından keşfedilen Elif Işıl, 2010 yılında piyanoda yarı zamanlı konservatuar eğitimine başladı ve Gökçe Göktepe'nin öğrencisi oldu. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Festivali, 23 Nisan Çocuk Şenlikleri, İstanbul Pera Piyano Festivali, Uluslararası Çocuk Zirvesi, 2'nci Geleneksel Önder Altıntaş Piyano ve Dizeleri Günleri, Uluslararası Antalya Piyano Akdeniz Üniversitesi 4'üncü Bilim ve Sanat Festivali Açılış Konseri gibi çok sayıda konserin yanı sıra Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nda da resitallerde yer alan Elif Işıl, Bulgaristan, Paris ve ABD'de katıldığı yarışmalarda çok sayıda ödül kazandı, konser programlarında yer aldı. Elif Işıl, ABD'nin en büyük çocuk onkoloji hastanesinde yatan çocuklar ve hasta yakınlarına da moral amacıyla konserler veriyor. Haftada iki saat şehir kütüphanesinde de çocuklar için çalışmalar yaparak birçok gönüllü projede yer alan Elif Işıl, ABD'de sosyal projelere de katılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

