The Land of Legends'ta 23 Nisan coşkusu

ANTALYA, (DHA) The Land of Legends, 23 Nisan'da gün boyu sürecek etkinlikler ile çocukları unutulmaz bir bayram geçirmeye, aileleri ise kesintisiz adrenalin ve yüksek heyecan dolu anlar ile yeniden çocuk olmaya çağırıyor.

40'ı aşkın su kaydırağı, 20'yi aşkın eğlence ünitesi ve 62 metre yükseklikteki Hyper Coaster ile The Land of Legends Tema Park'ta bulutlara dokunup eğlenceyi ve adrenali doyasıya hissederek güne başlayan konuklar, saat 17.30 itibarıyla Shopping Avenue'nin eşsiz atmosferinde 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne özel bando takımı, pandomim, flash mob, sihirbaz, canlı heykeller, sirk gösterileri, jonglör, Musical Boat Parade Show gibi birçok canlı performansın yanı sıra Masaka Kids Afrikana'nın eğlenceli dansları ve The Land of Legends'a özel gösterisiyle bayramın tadını çıkaracak. Gece, unutulmaz havai fişek gösterisi ile son bulacak.

DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya / Merkez DHA

2023-04-19 10:36:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.