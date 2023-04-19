(son dakika) Alanyaspor ile Ersun Yanal'ın yolları ayrıldı. 

Engin ATAOĞLU, Alanya (DHA)
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine 27 Şubat'ta Farioli'nin yerine getirilen Ersun Yanal ile yollar bugün ayrıldı. Yanal ile yönetimin bugün yaptığı toplantıda ayrılık kararı çıktı. Galatasaray yenilgisinin ardından Yanal'ın "Alanyaspor çok kırılgan bir takım" sözleri tartışılırken, bugün uzun süren görüşmelerin ardından Yanal'ın sezonu tamamlamadan takımdan ayrılması uygun bulundu. Resmi açıklamanın akşam saatlerinde kulüp tarafından yapılması bekleniyor.
Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde 6 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ersun Yanal arşiv görüntüler (DHA feed 2'den dönüyor)DHA-Spor Türkiye-Antalya
2023-04-19 17:00:23
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