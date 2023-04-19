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Bakan Ersoy: Side, turizmde yeni marka olacak

DHA

Bakan Ersoy: Side, turizmde yeni marka olacak


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Turkaegean' ve 'Antalya Riviera' turizm markalarının çok başarılı olduğunu anlatarak, önümüzdeki dönemden itibaren Türkiye'nin turizm markalarına yepyeni logosu ile Side'yi dahil edeceklerini söyledi. Bakan Ersoy, "Proje gerçekleştiğinde bölge, ruhuna yakışır bir destinasyon haline gelecek ve gün batımını izlemek üzere buraya gelen ziyaretçiler çok daha etkileyici bir atmosferle karşılaşacak" dedi.
Side Kültürel Miras Projesi'nin basın lansmanı, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Antik Kenti'nde yapıldı. Lansmana; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal ile İbrahim Aydın ve diğer yetkililer katıldı. Yeni hazırlanan Side markasının tanıtımının ardından Side Kazıları Başkanı Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, kazı ekibi olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.
'TÜRKİYE ADETA AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yurt dışında ortaklaşa birçok çalışma yürüttüklerini söyledi. Türkiye'nin özel bir coğrafi ve jeopolitik konumu bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan özel konumu sayesinde adeta açık hava müzesi gibi. Böyle bir coğrafyada yaşamanın ciddi sorumlulukları var" dedi.
'UNSURLARIMIZIN SAYISINI 25'E ÇIKARDIK'
Tarihi ve kültürel zenginlikleri UNESCO'da tescil ettirmeye devam ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "2021'de Arslantepe Höyüğü'nü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın değerli çalışmaları ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıt ettirdik. Kayıtlı sayımız böylelikle 19'a ulaştı. Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne çay kültürünü ekleyerek, unsurlarımızın sayısını 25'e çıkardık. UNESCO ile ilişkilerimizin en aktif dönemini geçiriyoruz" diye konuştu.
2023'ün Cumhuriyetin 100'üncü yılı olması dolayısıyla çok önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını da özellikle yılın ikinci yarısında coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını da 'Türkiye Yüzyılı' yapmak için el ele, omuz omuza hep birlikte çalışacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü bu vesileyle saygı ve şükranla yad ediyoruz" dedi. Çavuşoğlu, Hariciye Teşkilatı'nın kuruluşunun 500'üncü yılını kutlayacaklarını da hatırlatarak, köklü bir devlet geleneğine sahip olduklarını dile getirdi.
'RUHUNA YAKIŞIR BİR DESTİNASYON HALİNE GELECEK'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da oluşturdukları 'Turkaegean' ve 'Antalya Riviera' markalarının çok başarılı olduğunu anlattı. Ersoy, ilerleyen dönemden itibaren Türkiye'nin turizm markalarına, yepyeni logosu ile Side'yi dahil edeceklerini söyledi. Ersoy, "Proje gerçekleştiğinde bölge, ruhuna yakışır bir destinasyon haline gelecek ve gün batımını izlemek üzere buraya gelen ziyaretçiler çok daha etkileyici bir atmosferle karşılaşacak" dedi.
'TÜRKİYE'NİN EN ESKİ MÜZELERİNDEN BİRİ'
Side'de çok önemli kazıların olduğunu hatırlatan Ersoy, "Side'de Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel ve Prof. Dr. Jale İnan'ın başkanlıklarında çok önemli kazı çalışmaları yapıldı. Geçtiğimiz yıl 75'inci senesi kutlanan Side kazıları, bugün de Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi adına Prof. Dr. Feriştah Alanyalı öncülüğünde devam ediyor. İlçe, içerisinde barındırdığı anıtsal yapıların yanı sıra Türkiye'nin en eski müzelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Side'de dönemin yerel yönetimi ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı'nın 2014 yılında onaylanması da bakanlığın en önemli çalışmaları arasında yer alıyor. Bu çerçevede, Side Müzesi Müdürlüğü ile Side Antik Kenti Kazı Başkanlığı denetiminde parsel kazıları yürütülüyor" dedi.
'SİDE KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'
Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Parsel kazıları, Side'nin kentsel ve 3'üncü derece sit alanı bölgesinde parsel mülkiyeti bulunan vatandaşların desteği ile yapılıyor ve ardından koruma-restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Parsel sahipleri daha sonra koruma imar planının öngördüğü ve koruma kurulunun onay verdiği projeler doğrultusunda, parselleri üzerinde yaşanabilir/kullanılabilir yapılar inşa ediyor. Bir yandan hak kaybı olmaksızın bölgedeki günlük yaşam devam ederken; bir yandan da bakanlık olarak açığa çıkarıp, koruma altına alınan kültürel miras unsurları yerinde sergileniyor. Side'de yürütülen bu çalışmalar, aynı zamanda, kent arkeolojisi ve kültürel miras yönetimi bakımından da örnek teşkil ediyor. Şu ana kadar Side Müzesi Müdürlüğü ile Side Kazı Başkanlığı denetiminde, 130 parselde (yaklaşık 52 dönüm) kazı çalışmaları yapıldı ve bu çalışmalar da devam ediyor."
Çalışmalar tamamlandığında Side'nin tam anlamı ile bir kültürel miras destinasyonu haline geleceğini dile getiren Ersoy, "20122014 yıllarında Antalya'nın Demre ilçesindeki Andriake Ören Yeri'nde restorasyon ve düzenleme çalışmaları yapılmıştı. Bakanlık 2015 yılında ören yerini, 2016 yılında da ören yerindeki antik liman deposunda oluşturulan Likya Uygarlıkları Müzesi'ni ziyarete açılmıştı. 2020 ve 2021 yılları 'Patara Yılı' ilan edilerek çok önemli restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı" dedi.
'PATARA'DAKİ ZİYARETÇİ SAYISI 2022'DE YÜZDE 226 ARTTI'
Yapılan çalışmaların olumlu etkisinin görüldüğünü kaydeden Bakan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son 10 yılda yaklaşık 97 milyon lira kaynak kullandığı Patara hem önemli bir kültürel miras destinasyonu haline getirildi hem de yapılan restorasyon çalışmaları ile kültür varlıklarımızın korunması sağlandı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile GoTürkiye dijital platformu da yoğun ve etkili tanıtım faaliyetleri yürüterek Patara'ya olan ilginin dünya çapında artmasını sağladı. Patara'daki ziyaretçi sayısı bu çalışmaların ardından 2018 yılında 114 bin 670 seviyesinden 2022'de yüzde 226 artış ile 373 bin 752 seviyesine ulaştı."
'ANTALYA'DA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI'
Antalya şehir merkezine en yakın ören yeri olan Perge'de antik kent stadyumu, batı caddesi, anıtlar ve Helenistik kulelerin koruma ve restorasyon çalışmaları ile ören yerindeki çevre düzenleme çalışmalarından bir bölümünün tamamlandığını hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Alanya Kalesi'nde bedesten gibi anıt yapıların yanı sıra çok sayıda evin restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı. Ayrıca tüm alanda ziyaretçi dolaşımını sağlayan ahşap ve taş yollar ile gezi güzergâhı oluşturuldu. Kızılkule Tophane arasında kalan ve tersaneyi de kapsayan alanda, liman surlarında restorasyon, gemi ve denizcilik teması ile düzenlemeler gerçekleştirilerek ziyarete açıldı. Tophane yapısının restorasyonu da tamamlandı. Antalya merkez ve Kaleiçi'ndeki Şehzade Korkut Camii, Mevlevihane Müzesi, Tekeli Mehmet Paşa Camii ve tarihi Saat Kulesi gibi Antalya için simgesel yapılar valilik ile birlikte restore edilerek birer sosyal ve kültürel etkinlik mekânı halinde ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hedefi Antalya'da turizmle bağlantılı bir kültürel miras yolu oluşturma çalışmaları kapsamında, sürdürülebilir olarak kültürel mirasın hem korunması hem de bu mirasın turizmin içerisinde vazgeçilmez nitelikli bir ürün olması sağlamak. Türkiye'nin ihtiyacı olan 12 ay devam eden turizm hareketliliğini sağlamak, turizmi hedeflenen seviyelerin üzerine ulaştırmak üzere Antalya'da önemli adımlar atıldı" diye konuştu.
Lansmanın ardından Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Ersoy, beraberlerindeki heyetle birlikte kazı alanını gezdi. Burada yapılan çalışmalarla ilgili Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı tarafından bilgi verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2023-04-19 18:38:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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