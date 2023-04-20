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İnternette, Osmanlı paraları milyonlarca liraya satışta

DHA

İnternette, Osmanlı paraları milyonlarca liraya satışta


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) OSMANLI dönemine ait paralar, elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı platformda milyonlarca liraya satışa sunuldu. İnternette 27 binden fazla ilanda en yüksek fiyat biçilen 2'nci Mahmud dönemine ait 1223 tarihli altın para 500 milyon liradan, 5'inci Mehmed dönemine ait 1327 tarihli 10 para ise 50 milyon liradan satışa çıkarıldı.
Tarihi eser ya da antika niteliği taşıdığı düşünülen madeni paraların satışı için elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı platformda oluşturulan ilanlarda 'koleksiyonculara yönelik', 'eski para', 'tarihi para' gibi ifadelerin yanı sıra, hangi döneme ait olduğu gibi bilgiler paylaşılıyor. İnternet sitesinde 'para, madalya' başlığı altındaki 27 binden fazla ilan arasında 2'nci Mahmud dönemine ait 1223 tarihli altın para en yüksek fiyattan satışa sunuldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun 30'uncu padişahı 2'nci Mahmud dönemine ait altın paranın sahibi ürünü, 500 milyon liradan satışa çıkardı. Osmanlı'nın 35'inci padişahı 5'inci Mehmed adıyla bilinen Sultan Mehmed Reşad dönemine ait 1327 tarihli 10 para ise sahibi tarafından 50 milyon liradan satışa sunuldu. Çoğu Osmanlı'ya ait paraların satıldığı ilanlar arasında farklı dönemlerde kullanılan yabancı paralar da yer alıyor.
'PEŞİNAT ÖDEMESİ YAPMASIN'
Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, internet ortamında 'tarihi eser' olarak belirtilen objelerin satışına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Osmanlı paraları tarihi eser niteliği taşımayabilir. Bazı internet sitelerinde 'tarihi', 'antika' gibi ifadelerle satışa sunuluyor. Tüketici dikkatli olmalı. Satın almak isteyenler dikkatli olsun. Eserin tarihi olup olmadığı araştırılmalı. Son dönemde bu konuda şikayetler arttı. Bazı kalıntılar gerçekmiş gibi satılmaya çalışılıyor. Tarihi eser satışı için müze müdürlüğünün izni olması gerekir. Satış yapılıyorsa da polis buna müdahale edebilir. Satın almak isteyenler peşinat gibi ödeme yapmasın, konunun uzmanlarıyla görüşsünler. İnternet ortamında tarihi ya da antika değeri taşımayan objelerin satışı sıkıntılı durum yaşatabilir, hukuki süreçle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tüketiciler, dolandırılma riskine karşı kapora gibi ön ödeme yapmamalı."
İNTERNETTE ESER SATIŞI 
Korunması gerekli etnografik nitelikli kültür varlıklarından müzelere alınması gerekli görülmeyen taşınır kültür varlıkları, müze müdürlüklerince 'Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi' düzenlenerek sahibine iade edilir. Bu belge, sahipleri tarafından esere ilişkin alım satım ve el değiştirme işlemleri mahalline en yakın müze müdürlüğünde yapılır. Yeni durum, belgenin verildiği müzeye yazılı beyan edilir. Yasa dışı yollarla başkasına devredilmesi, satılması ve yurt dışına çıkarılması yasaktır. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-04-20 10:44:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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