Patenli gençler, halk otobüsünün arkasına tutunup ilerledi

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Veli KÖKEN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da caddede seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunan patenli gençlerin yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi'nde yaşandı. Patenli 3 genç, caddede seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. Bu anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülendiklerin fark eden gençler, tişörtle yüzlerini kapattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Veli KÖKEN

2023-04-20 11:33:22



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