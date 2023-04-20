Arkadaşının tüfekle başına ateş ettiği 12 yaşındaki Hasan, öldü

Engin ATAOĞLU/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Hasan Gölüşlü (12), birlikte ava çıktığı K.G.'nin (13) tüfekle başına ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam, ilçenin kırsal Elikesik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Gölüşlü ve K.G., yanlarına aldıkları tüfekle avlanmak için ormana gitti. K.G. av tüfeğiyle şakalaştığı sırada Hasan Gölüşlü'yü başından vurdu. Hasan Gölüşlü olay yerinde hayatını kaybederken, K.G. ise gözaltına alındı. K.G. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-04-20 12:34:45
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