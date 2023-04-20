Şehitlikler ve mezarlıklarda bayram yoğunluğu



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklara giden vatandaşlar ve şehit yakınları gözyaşı dökerek, kaybettikleri yakınlarının mezarları başında hem dua edip andı, hem de mezarlara bakım yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda ve Antalya Garnizon Şehitliği'nde Ramazan Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar ve şehit yakınları, arife günü mezarlığa gelerek dua etti. Şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarların bakımını yaptı, Kuran-ı Kerim okudu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise mezarlık girişinde çiçek fidesi dağıttı. Belediye yürüyemeyecek durumda olan ya da mezarı uzak olan vatandaşlar için ise elektrikli golf aracı tahsis ederek ulaşımlarını sağladı.

'HAYAT BÖYLE DEVAM EDİP GİDİYOR'

Bayram öncesi 1999 yılında İstanbul'da helikopterin denize düşmesi sonucu şehit düşen Plt. Tğm. Alper Balcı'nın mezarını ziyaret eden baba Mehmet Balcı, "Zor bir durum. Allah kimseye böyle acı vermesin. Hayat böyle devam edip gidiyor" dedi.

'40 YILDIR ZİYARETİNE GELİYORUM'

Kardeşi Jandarma Çavuş Akil Demiral'ın 1981 yılında Tunceli Çemişkezek'te çatışmada şehit düşerek Antalya'nın ilk şehidi olduğunu söyleyen Ali Demiral, "Her bayram öncesi muhakkak ziyaretine geldiğimiz gibi bu bayram öncesi de geldik. Diyecek bir şey yok. 1981 yılında Tunceli Çemişkezek'te şehit oldu. Ne yapalım ne annemiz ne babamız yaşadı. 40 yıldır hep ziyaretine geliyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-04-20 14:30:39



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