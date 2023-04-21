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Antalya'da mağduriyet yaşayan kiracılar platform kurdu

DHA

Antalya'da mağduriyet yaşayan kiracılar platform kurdu


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da artan konut kira fiyatları nedeniyle mağduriyet yaşayan yüzlerce kişi, sosyal medyada bir araya gelerek 'Kiracılar Dayanışması Platformu'nu kurdu. Platform içerisinde tarihsiz tahliye taahhüdü ile evinden atılan, kira artışı yapamadığı için ev sahibi tarafından oturduğu ev satılan, kirasına fahiş artış istendiği için davalık olanlar bulunuyor.
2019 yılının sonlarında ortaya çıkan pandemi ve sonrasında RusyaUkrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan göç, Antalya'da konut kiralarını etkiledi. Savaş sonrası yaşanan göçle birlikte, konuta talebin artmasıyla kira ücretleri de fahiş noktalara ulaştı. Bu duruma önlem olarak kentteki bazı mahalleler, yabancıların ikametine kapatıldı. Ancak yüksek kira nedeniyle ev sahipleriyle kiracılar arasında sorunlar baş göstermeye başladı. Kira artışı yapmak isteyen, ancak belirlenen yüzde 25 oranının üzerine çıkamayan bazı ev sahipleri, kiracıları evden çıkarmak için farklı yollara başvurmaya başladı. Ev tutulurken imzalatılan tahliye taahhütnameleri, ev satışları, tahliye davaları gibi süreçler başladı.
SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR
Bu süreçle birlikte yüzlerce kiracı mağduriyet yaşayarak evinden oldu. Mağdur kiracılar, sosyal medyada bir araya gelerek 'Kiracılar Dayanışma Platformu'nu oluşturdu. 4 kişi ile başlayan platform girişiminin üye sayısı 6 bine kadar ulaştı. Düzenli olarak Muratpaşa ilçesindeki Attalos Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi ve seslerini duyurmak için eylem yapıyor.
'YA VER 6 BİN LİRA OTUR, BİZ SENİ BURADA BESLEYEMEYİZ'
Yaşadığı süreci anlatan platform üyelerinden Burcu Özer, "1 yıllık kiracıyken ev sahibim 'Oğlumu evlendireceğim, evden çık' dedi. Bana 1 buçuk ay süre verdi. Ben de ev aradım, gerçekten çıkacaktım. Artan kiralardan ve fahiş fiyatlardan dolayı ev bulamadım. Ev bulamadıkça sürekli sıkıştırdılar, kapıma geldiler. İstenmeyen sözler, hakaretler işittim ve davalık olduk. Bir kez de 'Ya ver 6 bin lira otur, biz seni burada besleyemeyiz. Git annenin, babanın yanında yaşa' dediler. Ben evi 1500 liraya tutmuştum. O dönem için piyasadaki normal fiyatlardandı" dedi.
'MAHKEMEDEN GELEN KAĞIDI ALDILAR'
1 senenin sonunda yüzde 25'lik kira artışı yaptığını söyleyen Özer, "Başta bana boş tarihli imzalatılan tahliye taahhüdüne tarih atmak istedim ancak attırılmadı. 'Bu prosedür' dendi ve artık buna imza atmadan ev verilmiyor. Bunun sonucunda tahliye taahhüdüne istedikleri tarihi atarak icra davası açmışlar. Ev aradığım sürede kapıma gelen ihbar kağıdını söküp almışlar ve ihbar süresini kaçırdım. Ancak memurlar kapıma gelip eşyalarım kapı dışına atılınca anladım" diye konuştu.
'EVİ ALAN KİŞİ İHTARNAME GÖNDERDİ'
Ev sahibinin kendisinden evi boşaltmasını istediğini söyleyen Ergül Kerdige, "Oturduğum evde ev sahibi ile kira konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktu. Ev sahibi başka bir evi olup oturduğu halde 'Ben geleceğim' diyerek çıkmamı söyledi. Ben de çıkmayacağımı belirttim. Bunun ardından 'Evi satarım' diyerek tehdit etti. Sonrasında evi satmış, alan kişi bana ihtarname göndererek evi boşaltmamı istedi" dedi.
FORMALİTE SATIŞ İDDİASI
Yaşanan bu duruma müdahale edilmesi gerektiğini belirten Kerdige, "Evin satış fiyatına baktım 120 bin lira olarak gösterilmiş. Bu fiyata Antalya gibi yerde ev bulmak imkansız. Civarda 2-3 milyon liradan aşağı fiyata ev yok. Kağıt üzerinde, formalite yapılan bu satışla bizi mağdur ediyorlar. Kira artışı talep etmeyip direkt çıkmamı istedi. Bu duruma devletimizin el atması gerekiyor" diye konuştu.
'NE ZAMAN KAPININ ÖNÜNE KOYULACAĞIM BEKLİYORUM'
Ev sahibinin kendisinden fahiş artış talep ettiğini belirten Pakize Yıldırım, "5 sene önce şu an yaşadığım eve taşındım. Bugüne kadar telefonla görüşüp kira artışı yapıyorduk. Geçen sene nisan ayında 1250 lira olan kiram için 'Bu sene yüzde 100, seneye de yüzde 200 artırıp oturacaksan otur, yoksa çık' dedi. Ben de devletin belirlediği limit olan yüzde 25 artış yapıp gönderdim. Bana direkt tahliye davası açtı. Neredeyse 1 senedir bu dava sürüyor. Bugün mü yarın mı atılırım kapının önüne bilmiyorum. Bir sitede 10 dairesi var 5'i ile aynı durumdan mahkemelik. Emlakçı bana '10 bin lira olur' dedi" diye konuştu.
'4 KİŞİYDİK 6 BİN KİŞİ OLDUK'
Kendileri gibi mağdur olanların seslerini duyurmak istediklerini söyleyen platformun sözcülerinden Cengiz Kul, "Bizim derdimiz barınma. Bu sorun toplumda kanayan bir yara haline gelmiştir. Amacımız sesimizi duyurabilmek. Devlet bizim için elini vicdanına koysun. Binlerce sokağa atılan insan var. Biz sosyal medya üzerinden bir araya geldik. İlk başta 4 kişiydik şimdilerde 6 bin kişiyiz. Gün geçtikçe sayımız artıyor. Biz öncü olduk, insanlara örnek olmak istiyoruz. Yabancı göçün artık durması lazım. Durmadığı taktirde bu sorunların daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Biz devleti karşımıza almak değil, devlet yanımızda olsun istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-04-21 11:13:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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