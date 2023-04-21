Bakan Çavuşoğlu: Bayramda depremzedeleri yalnız bırakmamak gerekiyor (2)



'EN KRİTİK SEÇİM'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını Gazipaşa'da kıldıktan sonra baba ocağı Alanya ilçesine geldi. İlk olarak AK Parti ilçe binasını ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, burada partililerle bayramlaştı. Çavuşoğlu'na AK Parti milletvekilleri, il ve ilçe parti yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti milletvekili adayları da eşlik etti. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşmada konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "İki gün önce sesim kısıldı ama inşallah 14 Mayıs'ta sesimiz çok daha güçlü çıkacak. Öncelikle hepinizin mübarek Ramazan Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Partimiz kurulduğu günden bu yana Alanya AK Parti İlçe Teşkilatı'mızda bu kadar kalabalık bir bayramlaşma yaşamamıştım. Bugün buradaki coşku aslında bir mesaj. Türkiye'miz için gerçekleştireceğimiz en kritik seçim 14 Mayıs seçimi öncesi sadece teşkilatlarımız değil, tüm Alanyalı hemşehrilerimiz ayakta, teyakkuzda, gece gündüz çalışıyor. Çünkü bu seçimin önemini biliyor. Bugün burada bizlerle olmanız da bunun göstergesi" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ HEYECANLI, SABIRSIZ'

Halkın seçim için heyecanlı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Şu anda da 14 Mayıs öncesi tüm milletimiz ayakta. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız heyecanlı hem de çok heyecanlı, sabırsız. 'Bir an önce sandıklar açılsın oy kullanalım' diyorlar. 29 Nisan itibarıyla yurt dışında da oy kullanımı başlayacak. Tabii kapılarda da oy kullanımı başlayacak. Bizler de sabırsızlıkla 14 Mayıs'ı bekliyoruz. Neden sabırsızlıkla bekliyoruz? Allah'ın izniyle ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızı hep beraber tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz" diye konuştu.

Konuşması sonrası partililerle bayramlaşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ardından parti binasından ayrılarak Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen protokol bayramlaşmasına geçti. Burada da protokol ve vatandaşla bayramlaşan Çavuşoğlu daha sonra Manavgat'a geçti. (DHA)Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-04-21 12:57:49



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