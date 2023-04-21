Denize sıfır çardaklardaki yangına polis ve itfaiye incelemesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denize sıfır çardaklardaki yangına polis ve itfaiye incelemesi

DHA

Denize sıfır çardaklardaki yangına polis ve itfaiye incelemesi


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 5 yıldızlı otellere komşu denize sıfır inşa edilen çardaklardan 4'ü dün akşamki yangında küle dönerken, 1'i hasar gördü. Yaz sezonu başlamadığı için kimsenin yerleşmediği çardakların son durumu gün ağardığında ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ve itfaiye inceleme yaparken, 'Nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edilen sahilde sayıları 700'ü bulan çardakla ilgili yıkım kararı ise henüz uygulanmadı. Yaklaşan sezon öncesi çardakların akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.
Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Aksu ilçesi Kumköy sahilinde bulunan 5 yıldızlı otellere komşu ve yerli halkın yaz aylarında kullandığı denize sıfır, çardaklarda çıktı. Yangını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonrası 4 çardak tamamen yaanrken, 1'i de hasar gördü.
Çardaklardaki yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor.
BAKANLIKTAN TABELA 
Diğer yandan Aksu'daki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, 2021 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki 700 çardağa ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca alınan yıkım kararı, belediyeye gönderildi. Aksu Belediyesi daha önce yıkım kararının uygulanacağını bölgeye asılan pankartla bildirdi ancak işlem bugüne kadar gerçekleştirilmedi. Bakanlıkça bölgeye 'Dikkat. Deniz kaplumbağası yuvalama alanı. Lütfen koruyunuz' yazılı tabela asılırken, yıkım kararı uygulanmayan ve yerleşime açık olan çardakların akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.
BAŞKAN ŞAHİN: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, daha önce DHA'ya yaptığı açıklamada henüz yıkımın gerçekleşemediğini belirtirken, "Yıkım kararıyla ilgili arkadaşlar Kumköy Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği'yle görüşüyor. Yıkımla ilgili vatandaşın çardaklarını kendilerinin kaldırması gibi bir talebi vardı. Görüşmeler sürüyor" demişti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2023-04-21 14:53:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Çavuşoğlu: Bayramda depremzedeleri yalnız bırakmamak gerekiyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Bayramda depremzedeleri yalnız ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da bayramlaşma töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da bayramlaşma ...
Antalya'da mağduriyet yaşayan kiracılar platform kurdu
YEREL HABERLER Antalya'da mağduriyet yaşayan kiracılar platform ...
Bakanı Çavuşoğlu: Bayramda depremzedeleri yalnız bırakmamak gerekiyor
YEREL HABERLER Bakanı Çavuşoğlu: Bayramda depremzedeleri yalnız ...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da bayram namazının ardından konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da bayram ...
Antalya'da denize sıfır çardaklar yandı
YEREL HABERLER Antalya'da denize sıfır çardaklar yandı
Antalya'da çardakların bulunduğu sahilde yangın çıktı
YEREL HABERLER Antalya'da çardakların bulunduğu sahilde yangın çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alanya sokaklarında Togg kullandı
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alanya sokaklarında Togg ...
Antalya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ...
24. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali başladı
YEREL HABERLER 24. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali başladı
Antalya'da arkadaşını av tüfeğiyle kazayla öldürdüğü öne sürülen çocuk tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da arkadaşını av tüfeğiyle kazayla öldürdüğü ...
AK Parti İl Başkanı Çetin'den Kırcami açıklaması:
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Çetin'den Kırcami açıklaması:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası Başkanlığı binasının açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası ...
Okçulukta Dünya Kupası 1. ayağı Antalya'da sürüyor
YEREL HABERLER Okçulukta Dünya Kupası 1. ayağı Antalya'da sürüyor
Şehitlikler ve mezarlıklarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Şehitlikler ve mezarlıklarda bayram yoğunluğu
Uncalı Mezarlığı'nda arife günü yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Uncalı Mezarlığı'nda arife günü yoğunluk yaşandı
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" ...
Phaselis'teki 2 halk plajı projesinde mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
YEREL HABERLER Phaselis'teki 2 halk plajı projesinde mahkeme ...
Arkadaşının tüfekle başına ateş ettiği 12 yaşındaki Hasan, öldü
YEREL HABERLER Arkadaşının tüfekle başına ateş ettiği 12 yaşındaki ...
Patenli gençler, halk otobüsünün arkasına tutunup ilerledi
YEREL HABERLER Patenli gençler, halk otobüsünün arkasına tutunup ...
İnternette, Osmanlı paraları milyonlarca liraya satışta
YEREL HABERLER İnternette, Osmanlı paraları milyonlarca liraya ...
Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ...
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya'da konuştu:
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya'da konuştu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.