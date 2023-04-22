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İmparator Septimus, eksik başını bekliyor

DHA

İmparator Septimus, eksik başını bekliyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KÜLTÜR Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün, önceki yıllarda Türkiye'den kaçırılmış tarihi eserlerin iadesi konusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında ABD'den iadesi sağlanan Roma İmparatoru Septimus Severus'un gerçek boyutlardaki bronz heykelinin Danimarka'da sergilenen baş kısmının iadesi için de çalışmalar sürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 1980 yılından bu yana yürüttüğü mücadele sonucunda, Türkiye'den yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerden bugüne kadar 23 bine yakınının iadesi sağlandı. Bakanlık personelinin, bilim insanlarının da desteğiyle, birçok ülkeyle yapılan ikili uluslararası anlaşmalar kapsamında iz sürüp, kanıtlarıyla birlikte kaçırıldığı topraklara geri döndürülmesini sağladığı eserler arasında Yorgun Herakles, Herakles Lahdi, Yüzyılın hazinesi Elmalı sikkeleri gibi paha biçilmez eserler bulunuyor.
En son geçen mart ayında ABD'nin New York kentinden, büyükelçilik, Manhattan Bölge Savcılığı gibi kurumlarla da yapılan iş birliği sayesinde 12 tarihi eserin iadesi sağlandı ve Antalya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Serginin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12 eser arasında yer alan Roma İmparatoru Septimus Severus'un gerçek boyutlarda nadir bronz heykelinin eksik olan baş kısmının da geri getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
KOPENHAG'DAKİ MÜZEDE SERGİLENİYOR
Bakanlık personelinin, Roma İmparatoru Septimus Severus'un gerçek boyutlarda nadir bronz heykelinin Danimarka'da olan baş kısmının da Türkiye'ye iadesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bronz heykelin eksik baş kısmı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Auguste Rodin'in 'Düşünen Adam' eserinin de bulunduğu Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi'nde uzun yıllardır sergileniyor. Baş kısmının geri dönüşü sağlandıktan sonra, Antalya Müzesi'nde sergilenen Septimus Severus heykeline, tıpkı Yorgun Herakles heykelinde olduğu gibi birleştirilerek bütünlüğü sağlanacak.
BRONZ SEPTİMUS SEVERUS HEYKELİ
Septimus Severus, bir süre Metropolitan Müzesi'nde ödünç sergilenmiş, oldukça nadir ve önemli bir eser. Burdur'un Gölhisar ilçesi İbecik köyünde bulunan Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen kaçak kazılar neticesinde bulunup, yurt dışına çıkarılmış. M.S. 193-211 yıllarında hüküm sürmüş olan Roma İmparatoru Septimius Severus'a atfedilen heykel, günümüze ulaşabilmiş insan boyutunda nadir bronz heykellerden biri.
12 ESERİN İADESİ SAĞLANMIŞTI
Antalya Müzesi'nde 31 Mart'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in katılımıyla iadesi sağlanarak sergiye açılan 12 eser şöyle;
Roma İmparatoru Septimus Severus'un gerçek boyutlarda, kafa kısmı eksik bronz heykeli. Perge kökenli 2 adet Tetrarkh heykel başı. M.S. 3'üncü yüzyıla tarihlenen imparator kültü rahibi ya da yarışları düzenleyen kişiye ait bronz portre. Doğu Anadolu'dan M.Ö. 2'nci binyıl pişmiş toprak vazo. Boubon Antik Kenti Sebasteionu'ndan bronzdan yapılmış büyük boyutlu imparator heykeline ait kol. Milas Hydai Antik Kenti'nden M.Ö. 580-560 arasına tarihlenen vazo. Suruç Abamor Höyük'ten M.Ö. 3'üncü binyıl sonu ile 2'nci binyıl başına tarihlenen bronz boğa arabası. Roma dönemine ait bronz tablet şeklindeki askeri diploma. Manisa'dan Orta Kalkolitik M.Ö. 4500-4200 tarihlenen Kiliya İdolü. Çatalhöyük kökenli Geç Neolitik M.Ö. 6'ncı bin yıl ilk yarısına tarihlendirilen ana tanrıça taş heykelciği. Hacılar Höyüğü'nden Geç Neolitik-Erken Kalkolitik M.Ö. 6'ncı binyıl ortasına tarihlenen  pişmiş toprak ana tanrıça heykelciği. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-04-22 10:21:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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