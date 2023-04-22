Alanyaspor´da Ömer Erdoğan dönemi başlıyor 



Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Ersun Yanal´ın ardından boşalan teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig´in 30´uncu haftasında Galatasaray´a 4-1 mağlup olan Alanyaspor, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışına giren turuncu yeşilli ekip Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı.

"İMZAYA KALDIK"

Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü çalıştıran 45 yaşındaki Erdoğan, 6 Şubat tarihinden bu yana takım çalıştırmıyordu. Demirören Haber Ajansı´nın (DHA) ulaştığı Erdoğan, "Kesinleşmeden net bir açıklama yapamam. Prensipte tamam, imzaya kaldık" dedi.

Anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından kulüp tarafından imza töreninin duyurulması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-04-22 11:46:14



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