Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı



Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Birkaç gün önce Ersun Yanal hocamla yollarımızı ayırmıştık. Ersun Yanal hocam ve ekibine Alanyasporumuza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün ise Ömer Erdoğan hocamızla anlaşmış bulunuyoruz. İnşallah hayırlı olur. Ömer hocamın takımımıza değer katacağına inanıyoruz" dedi.

"BAŞARIYI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Alanyaspor´a gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten teknik direktör Ömer Erdoğan ise "Başkanıma ve yönetim kuruluna beni bu güzel kulübe layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Son yıllardaki istikrarı, ülkeye futbol anlamında verdiği keyif, yarışmacı olması, örnek yönetim ve çok doğru scouting tarzıyla kulübümüzün örnek alınabileceğini düşünüyorum. Normalde sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmüyordum. Ancak başkanımız arayınca heyecanlandım. Son yıllarda Alanyaspor´un elde ettiği başarının tesadüf olmadığı düşüncesiyle bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah ekibimizle birlikte Alanyaspor´u hak ettiği yerlere getiririz. Çok heyecanlıyız. Tabii ki sezon sonuna yaklaştık. Takımın bulunduğu nokta bu camiaya yakışmıyor ancak futbolda bu sıkıntılar maalesef oluyor. Bundan önceki Farioli ve Ersun hocama teşekkür ediyorum. Onlara da bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Biz de bundan sonra 6 maçlık periyotta takımımızı güvenilir bir yere taşıyıp yeni sezon hazırlıklarımızı yapacağız. Ümraniyespor maçıyla birlikte güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"LİGİ İYİ BİR YERDE BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Ömer Erdoğan oyun sistemiyle ilgili sorulan bir soruya ise "Şu anda çok iyi oyundan daha fazla iyi sonuç almamız gerekiyor. Çünkü çok riskli bir bölgede bulunuyoruz. Ligde kalmaya çalışan takımların aldığı sonuçlar bize, alınacak her puanın önemli olduğunu gösteriyor. Biz de bu 6 maçın hepsine talibiz. Pozitif ve hücum futbolu anlayışım var. Futbolcu kardeşlerimin keyif almasını ve taraftarlarımızın da takımlarıyla gurur duymasını sağlamak istiyoruz. Bu hemen olacak bir durum değil. Öncelikle orta sıralara yükselip ligi iyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor" şeklinde cevap verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İmza töreninden genel görüntüler

Hasan Çavuşoğlu konuşması

Ömer Erdoğan konuşması

İmzalardan detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-04-22 20:03:32



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