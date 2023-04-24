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(ÖZEL) Sualtında ragbi ve hokey heyecanı

DHA

(ÖZEL) Sualtında ragbi ve hokey heyecanı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 'Sualtı Oyunları' kapsamında düzenlenen sualtı ragbisi ve sualtı hokeyi müsabakalarında ilginç görüntüler yaşandı. 2 gün süren oyunlara 85 sporcu katıldı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından geçen hafta Döşemealtı ilçesinde düzenlenen Antalya Sualtı Oyunları'na, 15 yaş altı 85 sporcu katıldı. Henüz çok kişi tarafından tanınmayan branşları daha fazla kişiye duyurabilmek ve sporcuları motive etmek için düzenlenen organizasyon kapsamında, paletli yüzme, sualtı ragbisi ve sualtı hokeyi müsabakaları düzenlendi. Organizasyon zorlu müsabakaların yanı sıra, ilginç görüntülere de sahne oldu.
Havuzun en derin noktalarında gerçekleştirilen müsabakalar sualtından görüntülendi. İzleyiciler ise ekrana yansıtılan görüntülerden müsabakaları takip etti. Zorlayıcı ve yorucu geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
'BU BRANŞLAR ÇOK BİLİNMİYOR'
Antalya Sualtı Sporları Kulübü Başkanı Hüseyin Emre Kazan, "Organizasyon federasyonumuzun onayıyla Antalya'da düzenlenen ilk sualtı oyunları organizasyonu. Sualtı hokeyi, su ragbisi ve paletli yüzme branşlarında 15 yaş altı toplam 85 sporcu katıldı. Sualtı hokeyi Türkiye'de 1999 yılından bu yana oynanıyor. Uluslararası düzeyde ciddi başarılar da elde edildi. Bu branş çok bilinmiyor. Soranlara, buz hokeyinin su altında oynananı diyerek anlatıyoruz. Özellikle 15 yaş altı kategorisiyle ciddi bir altyapı oluşmaya başladı" dedi.
'İNSANLAR İLK GÖRDÜKLERİNDE BİZİ KEFAL BALIĞINA BENZETİYOR'
Branşa ilginin yüksek olduğunu belirten Türkiye Sualtı Federasyonu Sualtı Ragbisi Teknik Kurulu Başkanı Tarkan Laleli, "Sualtı ragbisi federasyona bağlı devam eden, havuzun derin bölümünde oynanan, basketbol ile güreşin harmanlandığı bir branş diyebiliriz. Görsel olarak havuz dışından izlemenin pek imkanı yok. Kamera yardımıyla sualtındaki görüntüyü dışarı yansıtabiliyoruz. Suyun altında 6'şar kişilik takımlar halinde, fiziksel özelliklere dayalı bir spor. İnsanlar ilk gördüklerinde bizi kefal balığına benzetiyor. Çünkü suyun altında ne olduğunu tam anlayamıyorlar" diye konuştu.
ORGANİZASYONLARIN ARTMASINI İSTİYORLAR
Yakın gelecekte olimpik spor olmasını ümit ettiklerini belirten Laleli, "Türkiye genelinde bu tür organizasyonların artmasıyla branşa ilgi de artacaktır. Sporcular sadece federasyonun düzenlediği organizasyonlarla değil, özel organizasyonlarla da buluştuğu takdirde branşa daha bağlı olacaktır" dedi.
Türkiye Sualtı Federasyonu Paletli Yüzme Teknik Kurul Başkanı Özgür Alemdar, "Antalya'da gerçekleşen bu organizasyona sporcularımızla birlikte katıldık. Paletli yüzme, sualtı sporlarının temeli olarak kabul edilen bireysel bir dal. Hem başlangıç yaşı hem fiziksel kazanımları nedeniyle sualtı sporlarının temeli olarak kabul edilir. Bu branşla sualtı sporlarına başlangıç yapan sporcular, diğer branşlara geçişte büyük avantaj yakalıyor" diye konuştu.
'ÇOĞU KİŞİNİN YAPAMAYACAĞI BİR SPOR'
Branşın fiziksel olarak çok zorladığını söyleyen sualtı hokeyi sporcusu Suha Bakırtaş, "Müsabaka çok zorlayıcı geçti. Genel olarak zaten zorlayıcı bir spor dalı. Çoğu kişinin yapamayacağı bir spor. Oynamayı becerince çok daha keyifli hale geliyor. Sonuna kadar bu spora devam etmeyi düşünüyorum" dedi.
Bir başka sualtı hokeyi oyuncusu Halil Kaan Bahşi, "Müsabaka biraz zor geçti. 7-8 aydır oynuyorum ve çok keyif alıyorum. Spora devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
(sualtı kamerası)
Sualtında antrenman yapan sporculardan
Sualtındaki mücadele
(aktüel)
Havuz başındaki seremoni ve dereceye girenlere madalya töreni
Havuzdaki antrenmandan görüntüler
RÖP1: Türkiye Sualtı Federasyonu Paletli Yüzme Teknik Kurul Başkanı Özgür Alemdar
RÖP2: Antalya Sualtı Sporları Kulübü Başkanı Hüseyin Emre Kazan
RÖP3: Türkiye Sualtı Federasyonu Sualtı Ragbisi Teknik Kurulu Başkanı Tarkan Laleli,
RÖP4: Halil Kaan Bahşi
RÖP5: Suha BakırtaşDHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-04-24 10:17:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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