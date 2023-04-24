Sudan'daki Türkler, tahliye için camide bekliyor



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)SUDAN'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar nedeniyle ülkedeki birçok Türk vatandaşı Türkiye'ye dönebilmek için yardım bekliyor. Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye için belirlediği 3 noktadan Mescidi Nur Camisi'nde yaklaşık 500 kişinin dün sabahtan beri bekleyiş sürüyor.

Sudan'da 15 Nisan'da başlayan ve şiddeti artan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik Dışişleri Bakanlığı'nın ikili görüşmeleri ve çalışmaları devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın hem Türkler hem de bazı üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik 22 Nisan'daki duyurusunda, Hartum'dan gerçekleşecek tahliyeler için planlama yapıldı. Dün sabah saatlerinde otobüslerle Etiyopya'ya, oradan da Türkiye'ye nakli planlanan Türk vatandaşları için, Rotana'da Al Salaam Otel'den saat 06.00, Kafuri'de Mescidi Nur Camii'nden saat 06.30, Wad Medeni Pazar yerindeki Turkish Restaurant'tan ise saat 07.30, otobüslerin kalkış saati olarak belirlendi.

Çatışmaların arttığı bölgede yer alan Mescidi Nur Camisi'nde, aralarında Sudan'daki bazı inşaatlarda çalışmaya giden Türk vatandaşlarının da bulunduğu otobüs hareket edemedi. Kaldıkları evlerden Mescidi Nur Camisi'ne geçen Türk işçilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, otobüsle tahliye edilmeyi bekliyor. Camide bekleyenlerin fotoğraf ve görüntülerini paylaşan Türk işçiler, 15 Nisan sabahından beri evden çıkamadıklarını, bölgede çok sık bomba ve silah sesleri duyduklarını anlattı. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen haber üzerine 23 Nisan sabahı tahliye için belirtilen Mescidi Nur Camisi'ne geldiklerini anlatan işçiler, yoğun çatışmalar nedeniyle bekledikleri otobüslerin 23 Nisan sabahı gelemediğini ifade etti. Yaklaşık 500 kişi caminin içinde beklediklerini, silah ve bomba sesleri duyduklarını anlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-04-24 12:21:36



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