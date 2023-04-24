4 ay önce açtığı dükkanı yandı, kızı gözyaşlarına boğuldu

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Kerem Bahadır'ın 4 ay önce açtığı şırdan dükkanı yandı. Yangını haber alıp gelen Bahadır'ın kızı, gözyaşlarına boğuldu.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı´nda bugün saat 16.30 sıralarında Kerem Bahadır'ın ocak ayında açtığı şırdan dükkanının baca kısmından alevler yükselmeye başladı. Durum fark eden müşteriler dışarı çıkarken, iş yeri çalışanları alevlere müdahale etti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangını söndürdü.

Dükkanlarının yandığını haber alıp gelen Kerem Bahadır'ın kızı gözyaşlarına boğuldu. Zaman zaman dizlerinin üzerine çöken genç kızı yakınları teselli etmeye çalıştı.

İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-04-24 17:35:28



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