Evine dönerken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti (2)

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EMNİYETTE TÖREN DÜZENLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde evine dönerken kazada yaşamını yitiren polis memuru Burak Zemin Yeter için Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası'nda tören düzenlendi. Hastane morgundan alınan Yeter'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Törende; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Murat Sezgin, emniyet müdür yardımcıları, meslektaşları, 7 aylık hamile eşi Zeynep Baykuş Yeter, babası Serdal Yeter, kardeşi Bayram Yeter, eniştesi ile teyzesi de hazır bulundu. Polis memurunun eşi tekerlekli sandalyeyle alana gelirken feryat etti.

EŞİ, BABASI VE KARDEŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tören saygı duruşu ve dualar okunarak başladı. Törende polis memurunun eşi, babası ve kardeşi, gözyaşlarını tutamadı. Baba Yeter, gözyaşları içerisinde Vali Ersin Yazıcı'nın ceketine asılı oğlunun fotoğrafını öptü. Helallik alınmasının ardından Burak Zemin Yeter'in cenazesi, defnedilmek üzere Niğde'nin Yeşilgölcük ilçesine götürüldü. (DHA)

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-04-25 14:27:05



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