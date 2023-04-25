Evine dönerken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti (3)

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SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuru Burak Zemin Yeter'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.T. adlı kadın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Ö.T., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-04-25 16:33:08



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