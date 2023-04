Masaka Kids Africana, Rixos´un tadını çıkardı

ANTALYA, (DHA) Rixos Hotels´in hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Afrikalı çocuklar Antalya´da lüks otel deneyimi yaşadı. Eğlenceli dans performanslarıyla, her yaştan hayran kitlesine sahip olan Masaka Kids Africana ile birlikte gerçekleştirilen, sosyal sorumluluk projesi kapsamında grup üyelerini misafir eden Rixos Premium Tekirova´da çocuklar, gündüzleri otelin tüm alanlarında keyifli tatilin tadını çıkarırken, akşamları ise özel danslarını sergiledikleri şovlarda hayranları ile buluştular. "ONLAR İÇİN BİR UMUT OLUŞTU" Projenin geçtiğimiz yıl Ekim ayında başladığını belirten Rixos Premium Tekirova Genel Müdürü Tahir Altınkaya, şunları söyledi: "Masaka Kids Africana bizim için tamamen bir sosyal sorumluluk projesiydi. Bu projeye geçtiğimiz yılın ekim ayı itibariyle başladık. Onlarla görüşmeler sağladık. Aile ve çocuk üzerine oluşturulmuş bir konseptimiz var bizim. Bu konseptin içerisinde de geçtiğimiz yıllarda Guinness rekorlara giren çocuklarla beraber yapılmış dünyanın en uzun pastasını onlarla beraber etkinlik çerçevesinde yaptık. Bu seneki algımız biraz da Masaka Kids Africana´dan yana oldu. Afrika´da bulunan o çocukların sosyal medya üzerinden paylaşımlarını gördük. Bizde de bir sıcaklık oluştu. Onları buraya davet etmek istedik. Hem çocuk outletlerini kullanabilsinler hem buradaki imkanlardan onlarda yararlanabilsinler istedik. The Land of Legends gibi bir ürünümüz var ki bu bizim için de Türkiye için de Avrupa´da en ünlü tema parklarından bir tanesi, bu deneyimi yaşatmak istedik. Dolayısıyla onları davet ettik. Onlar için bir umut oluştu. Bir rüyaydı. Bizler için de kesinlikle öyleydi. Onlarla kavuştuğumuz ilk an sanki daha önceden birbirimizi tanıyormuş gibi hepimiz birbirimize sarıldık. Rixos Premium Tekirova olarak onları otelimize davet ettik ki burada beraber bu deneyimi yaşayalım diye. İyi ki geldiler iyi ki bizimle birlikte burada oldular. Bizler için bu sosyal sorumluluk projesinde birlikte olmanın dünya barışının üst kategoriye çıkacağının da bir göstergesi oldu." DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez DHA

