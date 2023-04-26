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Kanseri atlatan anne ve çocukları, LÖSEV ile umut oluyor

DHA

Kanseri atlatan anne ve çocukları, LÖSEV ile umut oluyor


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, ender görülen göz kanseri türlerinden 'Retinoblastom' hastası Nartane Alkaya'nın (37), dünyaya gelen çocukları Yusuf Deniz (16) ve Irmak'ta (10) da aynı hastalık çıktı. Tedavi sürecinde yanlarında olan ve kendilerine yol gösteren Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile tanışan anne ve çocukları, iyileşmelerinin ardından 'aile' olarak gördükleri vakıftan kopmadı ve farklı birimlerde görev almaya başladı.
Döşemealtı ilçesinde yaşayan Nartane Alkaya, çocukken yaşadığı ender göz kanseri türlerinden 'Retinoblastom' hastalığının geç fark edilmesi nedeniyle sağ gözünde görme kaybı yaşadı. Yaşamına bu şekilde devam eden Alkaya, 2007 yılında Yusuf Deniz adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Kısa süre sonra Yusuf'un göz bebeklerindeki değişimi fark eden aile, 6 aylıkken doktora başvurdu. Yapılan kontrollerde, Yusuf Deniz'de de 'Retinoblastom' olduğu anlaşıldı. Alkaya ailesi, bir yakınlarının irtibatıyla LÖSEV'e ulaştı. Yusuf Deniz'in 5 yıl süren tedavi sürecinde LÖSEV, aileye maddi ve manevi destekte bulundu. Kanseri yenen Yusuf Deniz'in, 2013 yılında Irmak adı verilen kız kardeşi dünyaya geldi.
LÖSEV YANLARINDA OLDU
Genetik olarak hastalığı taşıyan ailenin yeni üyesi Irmak'ta da 38 günlükken 'Retinoblastom' olduğu ortaya çıktı. LÖSEV, Irmak´ın tedavi sürecinde ailenin yanında olmaya devam etti. Bu süreçte Yusuf Deniz, yeniden hastalığa yakalandı. İki çocuklarının tedavi süreciyle ilgilenen aile, LÖSEV'in yol göstermesiyle yaşama tutundu. Alkaya kardeşler tedavilerini başarıyla tamamlayıp hastalığı bir süre sonra yendi.
YENİ TANI KONULMUŞ YAŞITLARINI ZİYARET EDİYOR
Alkaya ailesi, yaşamlarının en zor zamanlarında yanlarında olan LÖSEV'den kopmadı. Nartane Alkaya, LÖSEV'de ilk olarak 'Gönüllü Anne' olarak, sonrasında farklı komitelerinde görev alıp vakfın çalışmalarına omuz vermeye başladı. İki kez kanseri atlatan Yusuf Deniz ise yeni tanı konulmuş yaşıtlarını ziyaret ederek, onlara destek olmaya çalışıyor. Irmak ise yaşıtlarıyla hafta sonu kurslarında bir araya geliyor. Tedavilerinin ardından arkalarını dönüp gitmek istemedikleri LÖSEV'in ofisinde bir araya gelen anne ve çocukları, ellerinden gelen çabayı gösterip, kendileriyle aynı durumdaki insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyor.
'BİZİ ANLAYACAK BİRİLERİNİ ARADIK'
Oğlunun hastalığı sonrası LÖSEV ile tanıştığını söyleyen Nartane Alkaya, "Oğlum o zamanlar 6 aylıktı. Kanser süreci bizim için sıkıntılıydı. Ne olacağını, bir sonraki adımımızı bilmiyor, sancılı bir süreç yaşıyorduk. Bizi anlayacak birilerini aradık böylelikle LÖSEV ile bağlarımız kesişti. Tedavi sürecinde maddi, manevi tüm süreçte LÖSEV yanımızdaydı. 5 yıllık tedavi sonucunda oğlum hastalığı atlattı" dedi.
LÖSEV ile aile gibi olduklarını belirten Alkaya, "Tedavi sonrasında kızım dünyaya geldi. Yaşadığımız genetik bir hastalıkmış ve onda da bu hastalık çıktı. Tedavi süreci çok yıpratıcıydı. Kimsenin telefonlarınızı açmadığı, kimsenin 'nasılsın' diye sormadığı bir süreçti. LÖSEV bize aile oldu ve biz hep bu ailenin bir parçası olduğumuza inandık. Çocuklarımın tedavi süreçleri bitti. Ona rağmen hala bizimle irtibatlarını kesmediler" diye konuştu.
'ARKAMIZI DÖNÜP GİTMEYİ DOĞRU BULMADIK'
İnsanlara yaşadıklarını, tecrübelerini anlattıklarını söyleyen Alkaya, "Süreç bittikten sonra da arkamızı dönüp gitmeyi doğru bulmadık. Çok fazla hasta var ve günden güne bu sayı artıyor. Gönüllü annelik yapmaya başladıktan sonra farklı komitelerde görev almaya başladım. Oğlum da komitelerde görev alıyor. Biz bundan faydalandık ve bunun karşılığında bizden hiçbir şey beklemeyen bir vakıf var karşımızda. Bunu anlatmaya çalışıyoruz insanlara" ifadelerini kullandı.
'YAŞADIKLARIM AKLIMA GELİYOR'
Ziyaret ettiği kişilerle empati kurduğunu, bu nedenle onlarla görüşmek istediğini söyleyen Yusuf Deniz Alkaya ise "Doğduğum sene kansere yakalandım. Zorlu tedavi sürecimde ve sonraki süreçlerde LÖSEV hep yanımızda oldu. Tedavimin ardında kardeşim doğdu. O süreçte ben ikinci kez kansere yakalandım. İyileştikten sonra kansere yeni yakalanan kardeşlerimize, 'Ben bu hastalığı 2 kez atlattım. Bunu siz de çabalayarak atlatabilirsiniz' demek için LÖSEV'de görev almaya başladım. Ziyaretler sırasında arkadaşlarımı görünce duygulanıyorum. Kendi yaşadıklarım aklıma geliyor" diye konuştu.
LÖSEV'in etkinliklerinde yaşıtlarıyla vakit geçirebildiğini söyleyen Irmak Alkaya da "LÖSEV'de olduğum için çok mutluyum. Hafta sonları etüt programları oluyor. Orada hem ders işliyoruz hem de etkinlikler yapıyoruz. Arkadaşlarımla da çok iyi anlaşıyorum, çok güzel vakit geçiriyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-04-26 10:27:46

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