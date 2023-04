Bakan Çavuşoğlu: Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz var

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz var. Bunu keyfi uygulayan ülkelere yönelik. Onlar bizi kısıtlarsa biz de onları kısıtlarız. Büyükelçilikler keyfi uygulama yapacak ben Ankara´da ona serbestçe her şeyi yaptıracağım, böyle bir şey olmaz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası´nın (ATSO) meclis toplantısına AK Parti'den Antalya 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, STK temsilcileri ve meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Ahmet Öztürk yaparken, sonrasında konuşan Ali Bahar sektörün yaşadığı bazı sıkıntılardan ve çalışmalarından bahsetti.

Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Çavuşoğlu, dünyada son yüzyılda yaşanan kırılma dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi. Çavuşoğlu, "Yepyeni bir sistem kuruluyor. Belirsizliklerin sebebi bu, görüş mesafeleri kısaldı. Ukrayna savaşı başladığı zaman Alman İstihbarat Başkanı Kiev´deydi. Amerikalıların bazı öngörüleri oldu, haklı çıktılar ama kimse inanmadı. Sorunlar giderek derinleşiyor. Bu da farklı jeopolitik gelişmelere gebe. Krizlerle birlikte istikrarsızlık artıyor dünyada. Enerjide ciddi bir küresel kriz ile karşı karşıyayız. Göç meselesi artarak devam eden sorunlardan biri" dedi.

Sudan'da yaşananlar hakkında konuşan Çavuşoğlu, "En son Sudan´da iç savaş başladı. Oradan da vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Karayolu ile Etiyopya´ya getirdiğimiz vatandaşlarımızın hepsi sınırı geçti. Orada hemen yakında bir havalimanı var ama büyük uçaklar inemiyor, Etiyopya Havayolları ile transfer edip Türk Hava Yolları ile ülkemize getiriyoruz. Farklı ülkelerin vatandaşlarına da yardımcı oluyoruz. Bir grup vatandaşımızı da otobüsle beraber gemiyle Cidde´ye geçireceğiz. 40´a yakın ülkeden bize talep geldi onların vatandaşlarını tahliye ediyoruz" diye konuştu.

'ARABULUCULUKTA MARKA OLDUK'

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan arabuluculukla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "RusyaUkrayna arasında başlayan savaş konusunda izlediğimiz politika dünyada herkesin imrendiği bir politika. İlk etapta tarafsızdık hem de ilkesel tarafsızdık. Barış için arabuluculuk yaptık. Tam gıda krizi derken İstanbul Tahıl Anlaşması. NATO içinde her iki ülke ile konuşabilen tek ülke Türkiye. Filipinler´den, Somali´ye kadar herkes arabuluculukta Türkiye´ye güveniyor. Biz arabuluculukta bir marka olduk. Ukrayna konusunda yaptıklarımızı tüm dünya takdir ediyor" diye konuştu.

MISIR VE İSRAİL İLE İLİŞKİ AÇIKLAMASI

Antalya Diplomasi Forumu´nun ikinci yılında Davos kadar bilinen bir forum haline geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Daha önce ilişkilerimizi de soğukluk yaşadığımız ülkelerle ilişkilerimizi normalleştiriyoruz. Mısır ve İsrail bu ülkeler arasında. Ramazan ayının son 10 gününde Müslüman olmayanları Mescid-i Aksa´ya sokmama kararı bu diyaloğun sonucudur. İsrail´in yaptığı zulmü kabul etmek mümkün değil. Filistin, Kudüs davası konusunda da hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi her zaman vurguluyoruz. Bu tür konular sadece Davos'ta konuşulmasın, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşulmasın. Türkiye'de, Antalya´da konuşulsun. O nedenle Antalya Diplomasi Forumu'nu başlattık" dedi.

'100 MİLYAR DOLAR HAYAL DEĞİL'

Dünyanın ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığını belirten Çavuşoğlu, "Bizim ekonomimize baktığımız zaman 2021´de yüze 11 büyüdük. 2022'nin yine ilk çeyreğinde, ikinci çeyreğinde ciddi büyüme var ama ortalama 5,6 büyüdük. İhracatımızın yüzde 9'u da deprem bölgelerinden gerçekleşiyor ama bu etkinin en az olması için birlikte çalışmamız lazım. İhracatımız 36 milyar dolardan 254 milyar dolara arttı. Hedefimiz önce 500 milyar dolar, ardından 1 trilyon dolara çıkmak. ABD ile 100 milyar dolar hedef koyduk. 2 senede 17 milyardan 34,2 milyar dolara çıktı. Bazı kısıtlamalar vardı şimdi kaldırıyorlar, demirçelik gibi. 100 milyar dolar artık bir ülkeyle hayal değil" diye konuştu.

'251,4 MİLYAR DOLAR DIŞARIDAN DOĞRUDAN YATIRIM GELDİ'

Küresel sermayenin Türkiye´ye gelmesinin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Güven arttıkça küresel sermaye geliyor. 20032022 yılları arasında 251,4 milyar dolar dışarıdan doğrudan yatırım geldi. 2022 yılında 13 milyar dolardan fazla oldu. Cumhuriyetimizle gurur duyacağız yaptıklarımızla da gurur duyacağız. Bizden önceki 23 yılda 15 milyar dolar maalesef ülkemize yatırım gelmiş, şimdi 1 yılda o yatırım miktarı geliyor. AB ile yaptık Gümrük Birliği anlaşması, bunun güncellenmesi lazım. `Kazan kazan´ anlayışı. AB´nin vizyon eksikliğinin örneklerinden maalesef bir tanesi. Tercihli ticaret anlaşmalarının kapsamının genişletilmesi, serbest ticaretin genişlemesi için müzakereler yapıyoruz. Yatırımcı ve ticaret yapan insanları garanti altına almamız gerekiyor" dedi.

SINIR KAPISINA 3 YENİ HAT

Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı´nda yaşanan kuyrukla ilgili soruya cevap veren Çavuşoğlu, "Bulgaristan tarafında hat sayısı azdı. Özellikle TIR´ların geçmesi için bizim de desteğimizle Bulgaristan tarafı oradaki faklı yapılanmalar vardı temizlediler. Yeni 3 tane hat açtılar, artık burada bekleme olmayacak. Önümüzdeki günlerde seçimden önce açılışını yapacağız. Laboratuvar da kuruluyor. Önümüzdeki aylarda laboratuvar da açılacak. Oradaki laboratuvar açılıncaya kadar sizlerden gelen talepler neticesinde biz, artık oradan alınan numuneleri 2 saatte bir başkente gönderiyoruz" diye konuştu.

EV KİRALARIYLA İLGİLİ TALEP

Antalya´daki kira artışlarıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Antalya´da önce UkraynaRusya savaşı, sonra deprem kiraları artırdı. Polis arkadaşımız Alanya´ya, Antalya´ya gelmek istemiyor. Turizmciler artık üst düzey yönetici bulamıyor, ev bulması lazım. Bu 1934 yılında çıkan yabancıların mülk edinmesiyle ilgili yasayı biz belirli yıllarda düzenledik. Kısıtlamalar da getirdik. Bu her zaman düzenlenebilir. Bu talebinizi ilgili arkadaşlara ileteceğiz" dedi.

VİZE SÜRECİNE SEÇİM SONRASI UYARISI

Avrupa ülkeleriyle yaşanan vize süreciyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Seçim öncesi AK Parti´yi ve bizi zora düşürmek için vize başvuru tarihlerini çok uzattılar. Bilim adamımız kongreye gidecek, kongreden iki hafta sonra tarih veriyorlar. İş insanımız fuara katılacak aynı şekilde uygulama yapıyor. Diğer ülkelere de bazı ülkeler baskı yapıyor. Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz var. Bunu keyfi uygulayan ülkelere yönelik. Onlar bizi kısıtlarsa biz de onları kısıtlarız. Büyükelçilikler keyfi uygulama yapacak, ben Ankara´da ona serbestçe her şeyi yaptıracağım, böyle bir şey olmaz. Vereceğiniz bir vize kardeşim. Amaç ne, siyaseten bizi sıkıştırmak, bunlara boyun eğecek değiliz" diye konuştu.

ALMANYA´NIN SEÇİM KARARINA TEPKİ

Almanya´nın seçimlerle ilgili aldığı kararla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bugün Almanya´nın aldığı bir karar var saçma bir karar. Biz istedik ki sandığı milletimizin ayağına götürelim. Son güne kadar beklettiler. Misyonlarımızın olmadığı yerlerde de sandık açabileceğimizi, sandık kurullarını oluşturabileceğimizi biz YSK´ya gönderdik yazıyı. Vatandaşlar geliyor çok uzak çünkü. Elektronik oya geçmemiz lazım. En güvenli yöntemleri incelesinler partiler. Bunlara geçmemiz lazım. Milletimize güvenelim milletimizi yormayalım. Sonuçta herkes izin verdi Avusturya dahil. Misyonlarımızın olmadığı bazı yerlere sandık açalım dedik hazırlıklarımız yaptık. Bizim bugüne kadar yurt dışındaki seçimlerimizde hiçbir şaibe olmadı. Bugün `Misyonların olmadığı yerlerde izin vermeyeceğiz´ diye siyasi bir karar aldılar, vize de olduğu gibi" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

