Aynı kişinin 1 yılda 2'nci kez saldırdığı avukat: Can güvenliğimiz tehdit altında

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, geçen yıl avukat Mesut Oğuz'a bıçakla saldırı girişiminde bulunan M.A., dün ofisinin önünde yine saldırdı. Daha önce kendisini, eşini ve çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini, bu nedenle suç duyurusunda bulunduğunu, ancak savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini belirten Oğuz, "Can güvenliğimiz tehdit altında. Bu adam tehlikeli ve madde bağımlısı ama yine alınıyor ve serbest bırakılıyor" dedi.

İlk olay, geçen 26 Eylül'de akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'nde meydana geldi. Avukat Mesut Oğuz, bir müvekkilinin oturduğu apartmanda ruhsatsız apart işlettiği gerekçesiyle kendisi hakkında yapılan şikayet üzerine, adrese gitti. Mesut Oğuz, apartmana gelen zabıta ve polis ekipleriyle görüştü. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine binadan çıkmaya hazırlanan Oğuz, 3 ay önce müvekkili tarafından evden çıkartılan kiracı M.A. ile karşılaştı. Çıkan tartışma sırasında M.A., yanında getirdiği ve bez arasında sakladığı bıçakla Mesut Oğuz'a saldırdı. Oğuz, olayı sıyrıklarla atlatırken M.A. da elinden yaralandı. Arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Oğuz'un şikayetiyle gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. İtiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilip, yurt dışı yasağı getirildi.

'KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLİYOR'

Avukat Mesut Oğuz, Antalya 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması süren sanık M.A.'nın olaydan önce kendisini, eski eşini ve çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğine dair suç duyurusunda bulunduğunu, ancak savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini ifade etti. Sanık M.A.'nın bıçakla kendisini öldürmek için binaya geldiğini, arbedede şans eseri yara almadan kurtulduğunu belirten Oğuz, şöyle konuştu:

"Şahıs geçtiğimiz mart ayında yine aynı apartmana 05.00 sıralarında giderek, elektronik güvenlik kilit sistemini bozmaya çalışıyor. Oradaki bir dükkana giriyor. Oradan bir şey alıp almadığını bilmiyoruz. Oradaki insanları rahatsız ediyor. Polis çağrılıyor, tutuklanıyor. Öğlen serbest bırakılıyor. Ardından eski eşimin oturduğu eve gidiyor. Orada rahatsızlık veriyor, şikayetçi oluyoruz. Tekrar alınıyor. Tekrar serbest bırakılıyor. İki gün sonra benim ofisime geliyor. Ofisime beni bıçaklamaya çalışmış bir adamın gelmesi mantık dışı. Bununla ilgili şikayetçi oluyoruz. Çünkü can güvenliğimiz tehdit altında. Bu adam tehlikeli ve madde bağımlısı. Ama yine alınıyor ve serbest bırakılıyor. Savcı bu olaylarda tehdit görmemiş ki kovuşturmaya yer olmadığına karar veriyor. Aynı şekilde yağmaya teşebbüs suçuyla ilgili benden daha önce 500 bin lira para istiyor. Bununla ilgili dört tanık olduğu halde tanıklar dinlenmiyor. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriliyor."

OFİSİN ÖNÜNDE İKİNCİ SALDIRI

M.A.'nın dün saat 17.00 sıralarında kendisine yeniden saldırdığını aktaran Mesut Oğuz, ofise geldiğinde, karşıdaki parktan çıkıp gelen M.A.'nın kendisine kafa attığını anlatarak, "Cebinden bir cisim çıkartıyordu. Ben müdahale edince elindeki cisim düştü. Gördüğüm kadarıyla sustalı bıçaktı. Sonra onu alıp cebine attı. Bana saldırmaya devam etti. Kendimi savundum. Ondan sonra bu şahsı yere düşürdüm. Yere düşürdüğüm sırada bir arkadaşımız kendisini alarak götürdü, uzaklaştırdı. Sonrasında kendisinin yine aynı mahallede eski eşimin evine doğru gittiğini gördüm. Takip ettim. Polisleri çağırdık ama kaçtı. Bıçağı da yanında götürdü" diye konuştu.

'ORAYI BANA VERECEKSİNİZ HEPİNİZİ ÖLDÜRÜRÜM'

Mesut Oğuz, konuşmasında, "Bizim can güvenliğimiz yok. Saldırılara devam ediyor. Savcı bunu soyut tehdit olarak görüyor. Yasa hiçbir şekilde işlemiyor. Nereye kadar gidilecek bilmiyorum. Ama bu adam madde bağımlısı. Madde bağımlısı insanların ne kadar tehlikeli olduğunu zaten görüyorsunuz. Akli dengesi yerinde değil ve sürekli gelip hakaretler, tehditler ediyor. 'Orayı bana vereceksiniz yoksa hepinizi öldürürüm' diyerek yine yağmaya teşebbüs ediyor. Alenen bunları yapıyor ama yine ceza almıyor" dedi.

Oğuz, M.A.'nın kendisine saldırma görüntülerinin cep telefonu kamerasına yansıdığını da belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

