Antalyaspor, Karagümrük'e tam kadro hazırlanıyor



Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin 32'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor.

Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilerek moral kaybeden Antalyaspor, ligin 32'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenmanlarına devam ederken, sakatlığını atlatan Admir Mehmedi ve Fedor Kudryashov'dan sevindirici haber geldi. Antalyaspor'da, iki oyuncunun da takımla çalışmaya başlaması sonrasında sakat oyuncu bulunmuyor. Antalyaspor, tam kadro hazırlıklarına devam ediyor.

9 HAFTA SONRA DEPLASMAN GALİBİYETİ HEDEFLİYOR

Antalyaspor, deplasmanda galibiyet özlemini de Karagümrük karşısında sona erdirmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar son deplasman galibiyetini 12'nci haftada oynanan Sivasspor karşısında 2-0'lık skorla almıştı. Antalyaspor bu maçın ardından Medipol Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'a mağlup olurken, Hatayspor, Beşiktaş, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında da sahadan 1 puanla ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-04-27 13:01:02



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