Davutoğlu: Herhangi bir metinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağımıza dair söz yok

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Siyaset her yerde yapılabilir ama asla camiye ve kışlaya sokulmamalı ilkesi, hepimizin benimsediği ilke. Orada 'Bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracakmış' dedi. Herhangi bir metinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağımıza dair söz var mı? Ortak Politikalar metnimiz var. Orada var mı, yok" dedi.

Ziyaretlerde bulunmak için Antalya'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il binasını ziyaret etti. Burada Davutoğlu'na CHP listesinden Gelecek Partisi kontenjanından Antalya milletvekili adayı olan Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, milletvekili adayları ve partililer eşlik etti.

Partisinin çalışmalarından bahseden Davutoğlu, "Hepimizin umudu ramazan ayında seçim tansiyonu düşük, birlik ve beraberlik ortamının yükselmesiydi. Sultanahmet Camii'nin avlusundan bir ses yükseldi. Camilerimiz bütün inananların, vatandaşlarımızın ortak alanıdır. Bayramın 1'inci günü, Sayın Cumhurbaşkanı oradan bütün milletin yüreğini yaralayan şekilde seslendi ve açıkça siyaset yaptı. Siyaset her yerde yapılabilir ama asla camiye ve kışlaya sokulmamalı ilkesi, hepimizin benimsediği ilke. Orada 'Bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracakmış' dedi. Herhangi bir metinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağımıza dair söz var mı? Ortak Politikalar metnimiz var. Orada var mı, yok" dedi.

'KAPALI KAPILAR ARDINDA KİMLERLE GÖRÜŞÜYORSUNUZ'

Cumhurbaşkanının rahatsızlığı ile ilgili geçmiş olsun dileklerini ileten Davutoğlu, "Bizim yurt dışında ne bir kuruş paramız ne izah edemeyeceğimiz bir ilişkimiz ne de herhangi biriyle devlet görüşmelerinde kayda geçmemiş görüşmemiz var. Ama siz kapalı kapılar ardında kimlerle görüşüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanına geçmiş olsun, Allah şifa versin diyoruz. Allah sağlık, sıhhat versin. İnşallah 14 Mayıs'ta millet de sağlığına kavuşacak. Yolsuzluklar bir hastalıktır, bunu ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

'ONLARA HÜSRAN, BİZE ZAFER YAŞATACAK'

Türkiye'nin en değerli kadrolarını bir araya getirdiklerini söyleyen Davutoğlu, "Gelecek Partisi'nin kuruluşuyla daha önce hiç siyasete girmemiş nitelikli insan Türkiye'nin kaderine mühür vurmak için girdiler. Adaletsizlikler üzerine Türkiye'nin en değerli kadrolarını bir araya getirdik. 6'lı masayı ilk topladığımız günden bu yana her ay Tayyip Erdoğan ve etrafındakiler rüya gördü. 'Dağıldı' diye felaket senaryoları çizdiler. Her ay onları yanılttık. Kendilerinden çok partilerini düşünen bu 6 lider, onlara hüsran, bize zafer yaşatacak. Türkiye'de daha önce denenmemiş, birbirinden farklı gelenekten gelen 6 genel başkan Türkiye'nin geleceği için el ele verdik" dedi.

Davutoğlu, buradaki konuşmasının ardından beraberindeki heyet ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Böcek, Davutoğlu'na Antalya'ya özgü Döşemealtı halısı ve Antalya'nın çiziminin yer aldığı plaket hediye etti. Davutoğlu, belediye girişinde bulunan anı defterini imzaladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-04-27 14:00:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.