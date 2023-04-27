Antalya Havalimanı'nda ilk oylar kullanıldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA Havalimanı'nda 14 Mayıs seçimleri için kurulan 3 sandık ve 6 kabinde oy verme işlemleri başladı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri nedeniyle Antalya Havalimanı'nda da sandık kuruldu. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, 3 sandık ve 6 kabinde sürüyor. Havalimanında öğle saatlerinde kadar 70 yurt dışı seçmen, oy kullandı.
Fransa'da yaşadığını belirten Erhan Turan, "Oyumu kullandım, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı için 6 kıtada spor aktiviteleri yapıyorum. 2 bin kilometre yüzme, 2 bin 120 kilometre koşu ve 9 bin kilometre bisiklet. İnşallah bu seçimler, hayırlı şekilde gider. Nice 100 yıllara diyeyim" dedi.
Gizem Sulvac Ayan ise Fransa'dan geldiğini ve oyunu verdini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-04-27 14:24:49
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