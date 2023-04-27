Davutoğlu: Herhangi bir metinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağımıza dair söz yok (2)



KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİM OFİSİNE ZİYARET

Programların ardından Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konyaaltı ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Davutoğlu'nu milletvekili adayları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Burada konuşan Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan, Bahçeli ve diğerleri bilsinler ki; dönemleri bitti. Gerçek milli, yerli, gerçekten bu ülkeye ait olan Anadolu insanları ayağa kalktı, Ankara'ya yürüyor. 14 Mayıs demokrasi bayramına hep beraber yürüyoruz. Cumhur İttifakı iktidarda bir araya gelmiş ve iktidar nimetlerini paylaşan bir ittifak. Aralarında anlaştıkları tek bir metin yok. Bizde ise temel ilkeler, hedefler, güçlendirilmiş parlamenter sistem, 2300 maddeden oluşan ortak politikalar metni, seçim güvenliği metni, hepsi vesikalar halinde ortaya konmuştur" dedi.

'BUNUN NE DİNİMİZDE, NE ÖRFÜMÜZDE, NE KÜLTÜRÜMÜZDE YERİ VARDIR'

Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'da yaşadıklarıyla ilgili konuşan Davutoğlu, "14 Mayıs'ta 1 kişi gidecek, 1 kişi gelecek diye düşünmeyin. Kılıçdaroğlu her seferinde 'Ortak akılla birlikte yöneteceğiz' dedi. Esas olan cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına yeni bir Türkiye ile yürümek. 14 Mayıs'ta milli irade kendisini ortaya koyacak. Biz bayram boyunca hiç siyasi mesaj vermezken bazı gafiller, bazı misafirperverlikten anlamayanlar, Anadolu kültürünün temel ilkelerini anlamamış olanlar Kılıçdaroğlu kabristanda Fatiha okurken müdahale ederek rahatsız ettiler. Türbeye girmesini engellediler. Bunun ne dinimizde, ne örfümüzde, ne kültürümüzde yeri vardır" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE KILIÇDAROĞLU İLE REKABET ETTİK'

Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'da miting yapmak istediği alana izin verilmemesiyle ilgili konuşan Davutoğlu, "Siz sandıklara, alanlara ambargo getirseniz de, gönüllere ambargo vurabilir misiniz? Biz sandıklardan önce gönüllere girdik. Daha önce Kılıçdaroğlu ile rekabet ettik. O dönemlerdeki argümanlarımızı, düşüncelerimizi masaya koyarak bir araya geldik. Gönüllerimizi, akıllarımızı birleştirdik. Antalya'da yaşayan yabancılar rahat rahat Türkiye'ye gelebilirken bir öğrenci, iş insanı vize kapılarında bekliyor. Sayın Kılıçdaroğlu ile büyükelçiler toplantısı yaptık. Onlara '2016'da tutmanız gereken sözü, yerine getireceksiniz' dedik. En kısa sürede Avrupa Birliği'ne vizesiz gidilecek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-04-27 16:36:25



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