Bakan Çavuşoğlu: Birileri FETÖ'ye sözler, vaatler vermiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Çavuşoğlu: Birileri FETÖ'ye sözler, vaatler vermiş

DHA

Bakan Çavuşoğlu: Birileri FETÖ'ye sözler, vaatler vermiş


Mahir ÇEVİREN/ FİNİKE (Antalya), (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birileri FETÖ'ye sözler vermiş, vaatler vermiş. Ne vaatte bulunduysan açıkla. Yani devletin bekası ve milletin güvenliğiyle ilgili konularda bile taviz vermeye başladı bunlar. Bu acziyetin sebebi ne? Buna kim zorladı sizi? Kim size bunu emrediyor? Niçin yapıyorsunuz?" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Finike ilçesinde Toptancı Hali esnafını ziyaret etti. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyip, tarımsal ürünlerin ihracatı ve seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, Finike başta olmak üzere Antalya'da hayata geçirilen proje ve yatırımlar hakkında bilgi verdikten sonra, AK Parti Finike Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Antalya'mızın her köşesine, Finike'mizde büyük hizmetlerimiz oldu. 20 yılda 145 milyar TL'lik yatırımı Antalya'mıza arkadaşlarımızla beraber getirdik. 'Antalya, Kemer, Tekirova ve Finike yolu yapacağız' dedik. 110 kilometre yolu duble şekilde yaptık. Finike'den Antalya'ya 50 dakikada tünellerimizden geçerek kısa sürede varılmasını sağladık. Finike'ye 200 kişilik TOKİ dairelerini yapacağız. Deprem yaşadık tarihimizin en büyük afetini dayanışma içinde yaralarımızı sardık. Başta İstanbul olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Şehirlerimizi daha güvenli hale getireceğiz" dedi.
Cumhuriyetin 100'üncü yılının tamamlandığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Son 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız eserler ortadadır. 80 yılda yapılanların, 20 yılda 100 katını yaptık ama bunu yetersiz buluyoruz. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılını kutlayacağız. 2'nci yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. 2'nci yüzyılda Türkiye birçok alanda lider olacak" diye konuştu.
'BU ACZİYETİN SEBEBİ NE?'
Cumhur İttifakı'nın gayesinin milletin bekası olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Birileri FETÖ'ye sözler vermiş, vaatler vermiş. Açıklaması lazım. Ne vaatte bulunduysan açıkla. Nasıl oluyor da KHK ile FETÖ'cü olduğu tespit edilmiş, okullarda PKK'ya ait olduğu, PKK'yla bağlantısı tespit edilmiş ve çıkarılmış kişileri geri döndüreceksiniz? Bunu PKK'ya mı, FETÖ'ye mi söz verdiniz? İkisine birden mi söz verdiniz? Öyle görünüyor ki ikisine birden de söz vermişler. Yani devletin bekası ve milletin güvenliğiyle ilgili konularda bile taviz vermeye başladı bunlar. Bu acziyetin sebebi ne? Buna kim zorladı sizi? Kim size bunu emrediyor? Niçin yapıyorsunuz? 'Barış' deyince 'Türkiye' diyoruz. Herkesin 'lider' dediği zaman akla gelen Recep Tayyip Erdoğan. 'Rusya ile arayı bozacağız' diyorsunuz. Bunun için kime söz verdiniz? Bu millete açık açık konuşun. Dürüst ve şeffaf olun. Masanın altında sakladığınız HDP ve PKK şimdi sizi yönetiyor. Her gün bir açıklama yapıyorlar. Bir tanesine 'hain' diyemiyorsunuz. Ne diyorsunuz? 'Apo'nun heykelini dikeceğiz, Demirtaş'ı çıkartacağız, KHK ile çıkartılan PKK'lıları, FETÖ'cüleri geri döndüreceğiz' diyorsunuz ama bu millet buna izin verir mi? Ben inanıyorum ki ve görüyorum ki iyi niyetle bu ittifakın içindeki siyasi partilere özellikle de CHP'ye gönül vermiş vatanseverler de buna izin vermeyecek."
'O SÖZÜ DE MİLLET SÖYLEYECEK'
"Masadan kalkan, kaçıp gidenleri zorla niye getirdiler? Nasıl getirdiler? Kim ikna etti, nasıl ikna etti?" diye soran Bakan Çavuşoğlu, "Güzellikle mi ikna etti zorla mı ikna etti? Bunların hepsi ortaya çıkacak. Bizim başka partilerle, siyasi görüşlerle meselemiz yok. Herkesin siyasi görüşü vardır, herkes kendi siyasi görüşü çerçevesinde siyasi parti kurabilir, ona katılabilir, aday olabilir, başkanı olabilir, üyesi olabilir. Ama söz konusu devletin ve milletin bekası olunca o zaman söyleyecek sözümüz var. O sözü de millet söyleyecek. Ne zaman söyleyecek? 14 Mayıs'ta söyleyecek. Bu işi 14 Mayıs'ta bitiriyoruz" diye konuştu.
'CUMHURBAŞKANIMIZIN SAĞLIĞI DA İYİDİR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, bugün Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin törenine videokonferansla katılacak. Bir iki gün içerisinde sahaya yine gümbür gümbür dönecek. Sağlığıyla ilgili bazıları, Batı gazeteleri, orada, burada gönlünden geçenleri yazıyorlar, çiziyorlar. Hem de ahlaksızca bunu yapıyorlar. Daha önce de yaptılar, geçmişte. FETÖ'cüler de Cumhurbaşkanımıza ömür biçti. Ama onlar kendilerini tövbe haşa Allah'ın üzerinde görüyorlar. Bunların zaten sapkınlığının sebebi bu. Ama canı veren de alan da Allah'tır. Cumhurbaşkanımızın sağlığı da iyidir" dedi.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasından sonra SKM'nin açılışını yaptı ve ardından da CHP'den istifa edip, AK Parti'ye üye olanlara rozet taktı. Diğer yandan Bakan Çavuşoğlu'nun Finike'ye geldiği Togg da halktan ilgi gördü. Çevredekiler, aracı inceledi, direksiyonuna geçip fotoğraf çektirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN
2023-04-27 16:39:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Davutoğlu: Herhangi bir metinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağımıza dair söz yok (2)
YEREL HABERLER Davutoğlu: Herhangi bir metinde Diyanet İşleri ...
Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Taş, kentte ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Taş, kentte ...
Antalya'da 9. Kumluca Expo Domates İhtisas Fuarı başladı
YEREL HABERLER Antalya'da 9. Kumluca Expo Domates İhtisas Fuarı ...
Antalya Havalimanı'nda ilk oylar kullanıldı
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda ilk oylar kullanıldı
Davutoğlu: Herhangi bir metinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağımıza dair söz yok
YEREL HABERLER Davutoğlu: Herhangi bir metinde Diyanet İşleri ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Antalyaspor, Karagümrük'e tam kadro hazırlanıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Karagümrük'e tam kadro hazırlanıyor
Antalya'da sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak etkili oluyor
Antalya Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı
Aynı kişinin 1 yılda 2'nci kez saldırdığı avukat: Can güvenliğimiz tehdit altında
YEREL HABERLER Aynı kişinin 1 yılda 2'nci kez saldırdığı avukat: Can ...
Çankaya'nın seçmen sayısı, 58 ili geride bıraktı
YEREL HABERLER Çankaya'nın seçmen sayısı, 58 ili geride bıraktı
Antalya'da avukata bıçaklı yaralama girişiminden yargılanan sanık 2. kez saldırıda bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da avukata bıçaklı yaralama girişiminden ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da yerleşik yabancıların STK konferansına katıldı:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da yerleşik ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da ziyaretlerde ...
Antalyaspor'dan tüzük değişikliği açıklaması:
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan tüzük değişikliği açıklaması:
Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını ...
Bakan Çavuşoğlu: Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz var
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Seçimden sonra vize konusunda bazı ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ATSO'nun Meclis Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ATSO'nun Meclis ...
AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, esnafları ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ...
Hasyurt Tarım Fuarı, 26'ncı kez sektör paydaşlarını Finike'de buluşturdu
YEREL HABERLER Hasyurt Tarım Fuarı, 26'ncı kez sektör paydaşlarını ...
14. Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER 14. Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, ...
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.