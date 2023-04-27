51 gün önce kardeşinin öldüğü kazada yaralanan ağabey de kurtarılamadı

Yücel BULUT/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kardeşi Tevfik Oğuz'un (25) hayatını kaybettiği kazada yaralanan Fahri Oğuz (41) da tedavi gördüğü hastanede 51 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 7 Mart'ta Zeytinada Mahallesi Sazak mevkisinde meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa yönüne giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 HHV 59 plakalı otomobil ile Fahri Oğuz yönetimindeki 07 E 0172 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilip, yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Fahri Oğuz yaralanırken, arkasında oturan kardeşi Tevfik Oğuz ise yaşamını yitirdi.
Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fahri Oğuz, buradaki müdahalesinin ardından da Alanya'ya sevk edildi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 51 gündür tedavisi süren Fahri Oğuz, bugün hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2023-04-27 17:19:42
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