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5 farklı isim nedeniyle 2 kez askere çağrıldı, cezaevine girdi, şimdi emekli olamıyor

DHA

5 farklı isim nedeniyle 2 kez askere çağrıldı, cezaevine girdi, şimdi emekli olamıyor


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ersin Akbaş (57), doğumundan itibaren süren hatalar nedeniyle 5 farklı isim ile yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Resmi kurumlarda adı 'Ersin, Ersün, Ergün, Ergun ve Ergin' olarak geçen, bu nedenle 2'nci kez askere çağrılan, cezaevine giren Akbaş, şimdilerde emekli olabilmek için çalıştığını kanıtlamaya çalışıyor.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1966 yılında dünyaya gelen Ersin Akbaş'ı, ailesi nüfusa kaydettirdi. Ancak Akbaş'ın ismi 'Ergün', cinsiyeti ise 'kadın' olarak kaydedildi. Bir süre sonra yanlışlık fark edildi ve ailesi düzeltme için başvuruda bulundu. Ancak daha sonra yapılan isim yanlışlıkları nedeniyle Akbaş, zor günler yaşadı. Farklı zamanlarda kayıtlarda ismi resmi kurumlarda 'Ersin, Ersün, Ergün, Ergun ve Ergin' olarak gözüken, 1986 yılında 'Ersin Akbaş' kimliği ile 18 ay askerlik yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası 'Ersün Akbaş' adıyla göreve çağrıldı. 20 gün askerlik yapan Akbaş, seferberlik emrinin kaldırılması ile sivil hayatına döndü. Akbaş, bu yanlışlığı gidermek için 2007 yılında açtığı davayı kazanıp, adını 'Ersin' olarak tescil ettirmesine rağmen talihsizlikler bitmedi. Bir süre sonra isim karışıklığı nedeniyle adı Ersün Akbaş olan kişi yerine cezaevine girdi. Akbaş, hata anlaşılınca 15 gün sonra tahliye edildi.
'KENDİMİ AKLAMAK İÇİN TESPİT DAVASI AÇTIM'
Ersin Akbaş, şimdilerde ise farklı isimlerle SGK ve Bağ-Kur girişleri olduğu için emekli olamıyor. 1984 yılında 'Ersün' ismi ile SGK'lı olarak çalışan Akbaş, 1991 yılında 'Ersin' ismiyle açtığı tuhafiyeci dükkanını 15 yıl işletti. Farklı isimlerle girişleri olan Akbaş, son çıkan EYT Yasası'ndan faydalanamadı. Hukuk mücadelesini sürdüren Akbaş, bu karışıklık zincirinin bir an önce çözülmesini istiyor.
Bugüne kadar 5 farklı isim ve kimlikle hayatını sürdürdüğünü söyleyen Ersin Akbaş, "Millet bir isme sahip olamazken; 5 isme sahip oldum. Bu hatalar zinciri hala devam ediyor. EYT'den bile yararlanmıyorum; aslında 1984 yılında işçi olarak çalıştım. 1991 yılında esnaftım, vergi mükellefiydim. Benden vergi aldılar ancak Bağ-Kur'a gelince 'Sizin adınız farklı' diyerek çalışma kayıtlarımı esas almıyorlar. Daha önce kendimi ispat edebilmek için dava açmıştım. Şimdi kendimi aklamak için tespit davası açtım. 57 yaşındayım, dava bitecek de emekli olacağım" dedi.
Yaşananların son bulmasını isteyen Akbaş, "Devletimizin beni görmesini, adaletin sağlanmasını istiyorum. 43 yaşında emekli olmam gerekiyordu, 15 yıl geçti, hala olamadım. Bu isimler yüzünden hayatım zehir oldu. Bu karışıklık yüzünden 2 kez askere gittim, cezaevine girdim, şimdi de sigortam yok sayılıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-04-28 10:58:16

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