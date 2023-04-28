'Deprem bölgesindeki ayakkabı üreticimizi tekrar başlayabileceği pozisyona getirdik'



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)TÜRKİYE Ayakkabı Sanayiciler Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, depremden olumsuz etkilenen Antakya'da, ayakkabı sektörünün ayağa kaldırılması için kampanya başlattıklarını söyledi. Yüzde 90'ı yeni olmak üzere bölgeye bayram öncesi makineler sevk ettiklerini belirten İçten, "Şu anda kısmen de olsa 100'e yakın üreticimizi tekrar başlayabileceği pozisyona getirdik. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek" dedi.

TASD Başkanı Berke İçten, özellikle yılın ilk üç ayındaki rakamlara bakıldığında ayakkabı sektöründe yüzde 20 civarında ihracat artışı olduğunu belirterek, yılın kalan kısmı için de uluslararası arenada, global olağanüstü bir şey olmaması durumunda 1,41,5 milyar dolar seviyesinde ihracatla kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Ayakkabı sektörünün geleneksel pazarlarının Rusya, Ukrayna ve Orta Asya ülkeleri olduğunu, AB ülkelerinin de öne çıktığını vurgulayan Berke İçten, "Özellikle pandemi sonrası Avrupa'daki zincirlerin tedarik kanallarındaki çeşitlenme ihtiyacı ile birlikte Uzak Doğu'daki siparişlerin bir miktarının Türkiye'ye kaydığını gördük. Pandemi sonrası bu durum çok hızlandı. Global anlamda Çin ve Hindistan'ın tekrar açılması navlun fiyatlarının düşmesi, pandemi döneminde 1415 bin dolarlara çıkan konteyner fiyatlarının 2 bin dolarlara kadar gerilemediğini görüyoruz. Çin ve Hindistan'ın kaybettikleri pazarı geri alabilmeleri için çok rekabetçi fiyatlar verdiğini görüyoruz. Buna rağmen ihracatta ciddi bir olumsuzluk yaşamadığımızı ilk 3 aylık değerlendirmelerde görüyoruz. Özellikle kurların daha rekabetçi olması durumunda bu artışın daha da fazla olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

'DEPREM BÖLGESİNE 100 BİN ÇİFT KIŞLIK AYAKKABI GÖNDERDİK'

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından ayakkabı sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, özellikle ilk anlarda bölgedeki kışlık ayakkabı ihtiyacının karşılaşması için büyük bir kampanya başlatıldığını aktaran TASD Başkanı Berke İçten, şöyle devam etti:

"Sektör olarak 100 bin çiftin üzerinde bölgeye bağış olarak ayakkabı gönderdik. Daha sonra da oradaki üreticilerin normale dönmesi için çalışmalar başlattık. O bölgede özellikle Antakya'nın büyük bir üretim merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki katma değerin yaklaşık yüzde 10'una tekabül eden bir üretim gerçekleştirdiklerini öngörüyoruz. 400'e yakın irili ufaklı atölyemizin olduğu bir şehrimiz. Kahramanmaraş ayakkabı sektörü anlamında çok fazla etkilenmedi. Gaziantep ve Adana'daki üreticilerimizde bir hasar yok. Biz sektör olarak Antakya'daki üreticilerimizi tekrar üretime başlayabilmeleri için makine ve ekipman kampanyası başlattık. İkinci el fabrikalarımızda kullanmadığımız, atıl durumda olan makinelerin bağışlanarak bölgeye gönderilmesiyle ilgili bir kampanya başlattık. Buradan toplanan makineleri elden geçirip revizyonlarını yaptık. Yaklaşık yüzde 10'luk kesimi bu şekilde makinelerden tedarik ettik. Yüzde 90'ını da yeni hiç kullanılmamış makineler alarak bölgeye bayram öncesi sevk ettik. Şu anda kısmen de olsa 100'e yakın üreticimizi tekrar başlayabileceği pozisyona getirdik. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-04-28 11:34:07



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