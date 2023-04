2 çocuğunu öldüren Ukraynalı: Şu an düşündüğümde bu durumu idrak edemiyorum

Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 2 çocuğunu öldürüp, eşini de yaralayan Ukraynalı Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky (38), 'altsoydan akrabayı öldürme ve öldürmeye teşebbüs' iddiasıyla; 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada "Şu an düşündüğümde bu durumu idrak edemiyorum" dedi.

Ukrayna'daki savaştan kaçan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky ile eşi Yulia Navrotska, geçen yıl 21 Mayıs'ta, Alanya'nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde kaldıkları apart otelin odasında tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, bıçakla eşi Yulia Navrotska ile kızı Tetiana (6) ve oğlu Kirl'e (4) saldırdı. Yulia Navrotska kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 2 kardeşin cenazeleri, uçakla ülkelerine gönderilirken, Yulia Navrotska ise tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla önce İtalya'ya gidip, geçen yıl mart ayında da ailesiyle Alanya'ya gelerek aparta yerleştiği öğrenildi. Navrotsky'nin, eski Harkiv milletvekili olduğu, savaş öncesi bu kentte üniversitede öğretim üyeliği yaptığı ve ekonomi dersi verdiği belirtildi.

Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky hakkında 'altsoydan akrabayı öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülen üçüncü duruşmasına, sanık Navrotsky cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu. Mahkemede söz verilen Navrotsky, olay günü psikolojik rahatsızlığının olduğunu öne sürerek, "Şu an düşündüğümde bu durumu idrak edemiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, olayda yaralanan anne Yulia Navrotska'nın tekrar ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-04-28 17:07:17



