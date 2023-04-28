Alanyaspor - Ümraniyespor: 1-0



Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)-

STAT: Kırbıyık Holding

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu,Murat Tuğberk Curbay, Serkan Çimen

ALANYASPOR: Runarsson, Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Candeias (Dk. 67 Pereira), Leroy Fer, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 71 Oğuz Aydın), Cavaleiro (Dk. 79 Zinedine Ferhad), Ahmed Hassan (Dk. 79 Koulouris)

ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir, Popov, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar (Dk. 85 Lenjani), Serkan Göksu, Sackey (Dk. 85 Oğuz Gürbulak), Mrsic (Dk. 46 Onur Ayık), Kayode (Dk. 90+1 Mustafa Eser), Sekidika (Dk. 71 Geraldo), Umut Nayır

GOL: Dk. 5 Ahmed Hassan (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Mrsic, Serkan (Ümraniyespor)

Spor Toto Süper Lig'in 32´nci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında HangiKredi Ümraniyespor´u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sonlandı.

Maçın 5´inci dakikasında sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ahmed Hassan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

26´ncı dakikada orta sahadan başlayan Ümraniyespor kontratağında Sekidika'nın savunma arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Umut Nayir'in vuruşunu kaleci Runarsson son anda uzanarak kornere çeldi.

38´inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Cavaleiro'nun ortasında, kale önünde Leroy Fer'in uzanarak yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sonlandı.

52´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada topla buluşan Leroy Fer´in derinlemesine pasında topla buluşan Cavalerio'nun rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisinden yaptığı sert vuruşu kaleci Orkun uzanarak yumrukla uzaklaştırdı.

59´uncu dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında kale önüne yükseltilen topa Epureanu´nun kafa vuruşunda pozisyonu takip eden Furkan uzanarak topu çizgiden çıkardı.

61´inci dakikada gelişen Ümraniyespor kontratağında defanstan dönen topu kontrol eden Sekidika hızla rakip sahaya koşu yaptı. Rakiplerinden sıyrılan Sekidika topu ileri koşu yapan Kayode´ye aktardı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşu ise direkten döndü.

78´inci dakikada sol kanatta başlayan Ümraniyespor atağında ceza sahasına gönderilen topta Geraldo'nun vuruşunu Yusuf Özdemir çizgiden çıkarttı. Dönen topu kazanan Kayode'nin vuruşuna da uzanan Yusuf Özdemir yine çizgiden çıkarmayı başardı.

Karşılaşma Alanyaspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sonlandı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-04-28 22:00:54



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