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Alanyaspor - Ümraniyespor maçın ardından

DHA

Alanyaspor - Ümraniyespor maçın ardından


Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig´in 32´nci haftasında Corendon Alanyaspor ile HangiKredi Ümraniyespor karşılaştı. 1-0 Alanyaspor´un galip geldiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er aldıkları mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Er, "Şok, aslında iyi oynadığımız bir karşılaşma. Oyunun başından sonuna kadar, oyunun bütün bölümlerinde üstün olan taraf bizdik. Birçok da pozisyon bulduk. Maalesef pozisyonları değerlendiremedik. Çok basit bir hata. Topun bizde olduğu bir anda, çok basit bir top kaybıyla beraber içeride paylaşım hatasından dolayı bir gol yedik. Rakibe zaten genel anlamda ceza sahamıza yaklaştığı pozisyonların hepsinde biz hata yaptık. Onun haricinde set oyununda rakibe pozisyon vermedik. Bizim birçok pozisyonumuz var. Mental anlamda çok aşağıdaydık. Yani, ben geçen hafta bir antrenmanla Beşiktaş maçına çıkmıştık. Oyuncularımız da zaten bütün hafta özellikle mental anlamda geri dönmemiz gerektiğinin ve bir karakter ortaya koymamız, mücadele etmemiz gerektiğini konuştuk bütün hafta bu anlamda istediklerimizi yaptılar. Tek üzüldüğüm emeklerinin karşılığını alamadılar. Net bir şekilde buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Birçok gol pozisyonumuz var. Direkten dönen topumuz var. Sayılmayan bir golümüz var" dedi.
"LÜTFEN BUNU ÇOK NET BİR ŞEKİLDE HERKES İNCELESİN"
Hakemi de eleştiren Er, "Çok üzgünüz ama şu hakemlerle alakalı şunu söylemek istiyorum. Yani bütün maçlara bakıyoruz. Devrede yedi dakika, sekiz dakika. Maçın sonuna on dakika, on iki dakika. Bu maç bir dakika ve beş dakika bir fiyaskodur. Lütfen bunu çok net bir şekilde herkes incelesin. ilk yarı bir dakika, ikinci yarıya beş dakika uzatma verdi -ki sadece Ahmed Hassan iki kere beş altı dakika yerde yattı. iki pozisyon. Ve kötü niyetli bir şekilde yaptı bunu. Üç dört dakika yerde yatıp dışarı çıkıp, sakat sakat tekrar oyuna girip tekrar yattı. Sadece Ahmed Hassan beş dakika çaldı. Dakikaları tutsunlar. Altı tane oyuncu değişikliği oldu. Minimum on dakika eklenmesi gerekirken beş dakika eklediler. ilk yarıya da bir dakika eklediler. Bana göre bunların açıklamalarını yapmaları gerekiyor" diye konuştu.
"ALTI MAÇIN HEPSİNİ KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Kalan maçlarına odaklanacaklarını belirten Mustafa Er, "Dediğim gibi biz kendi işimize bakacağız. Hala altı maçımız var. Karakter ortaya koymamız gerekiyor. Mücadeleyi bırakmamamız gerekiyor. Altı maçın da hepsini kazanmaya çalışacağız. Bu takımın en azından mental anlamda düşmezsek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Bir tek finale dikkat etmemiz gerekiyor. Final paslarda net pozisyonlar haricinde, belki finali atamadığımız ya da topsuz koşuları bir iki saniye geç kaldığımız da çok pozisyon var oyun içerisinde. Orada da biraz gidebilseydik, pas şiddetini ayarlayabilseydik. Özellikle kenara indiğimiz pozisyonlarda oralarda da çok net pozisyonlar bulabilirdik ama dediğim gibi ben oyuncularımızın vermiş olduğu mücadeleye çok üzülüyorum" diyerek sözlerini noktaladı. 
ÖMER ERDOĞAN: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET
Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise şunları söyledi: "Önemli bir galibiyet. Hem burada benim teknik ekibimle beraber, oyuncularımla beraber çıktığım ilk maçta, kendi evimizde, seyircimizin önünde galip gelmek tabii ki çok önemliydi. Şu an açıkçası puan olarak sıkıntılı bir riskli bir bölgeye çok yakın olan birtakım olarak buradan puanları alıp bir an önce çıkıp rahat bir şekilde sezonu bitirmeyi hedefliyorduk. Zaten oyuncularıma ilk geldiğimde de söylediğim şey uzun zamandır ister istemez takımı galip gelememe durumu oyuncuların üzerinde bir öz güven kaybına, bir mutsuzluğa, bir strese neden olmuş. Bunun tabii ki sonucunda da sahada normalde daha önce yapabilen, yapılabilen şeyleri yapamamaya başlamışlar. Basit top kayıpları, basit hatalar. Bunlar tamamen dediğim gibi oyuncuların sezon başında belki hedeflediği ve kendi yeteneklerine güvenerek, haklı olarak güvenerek hedeflediği noktaya maalesef ulaşamamanın belki de nedenlerden dolayısı böyle bir durum oluşmuş. Biz ekibimiz özellikle bu hafta da çalışmalarda `Maçı nasıl alabiliriz? Nasıl savunma yapabiliriz? Nasıl işte galip gelebiliriz?´ Üzerine çok kafa yorduk ama bunun daha fazlasını oyuncularımızın yine özgüvenini arttırmak, kendilerine inanmalarını, birbirlerine inanmalarını güvenmelerini sağlamak için açıkçası hem birebir hem takım halinde yaptık. Çünkü bu takım gerçekten bireysel anlamda kaliteli bir takım ama futbolda bazen sezon başı işte hedeflediğiniz şeyler gerçekleşmiyor. Onun için burada bugün alacağımız üç puan bizim önümüzü daha net, daha rahat görme açısından, oyuncularımın yine öz güven kazanma açısından, uzun zaman sonra yine bu mutluluğu yaşaması anlamında bizim için çok değerliydi. Onun için oyuncularımı gerçekten canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Çok tebrik ediyorum. Onların bugün sahada inancı, galibiyet isteği bu galibiyeti getirdi. Evet futbol anlamında tatmin olduğunu bilmiyor deseniz ben açıkçası daha fazlasını bekliyordum. Çünkü daha fazlasını yapabilen oyuncu grubuna sahibiz ama bazen de bu tür galibiyetlere de ihtiyaç oluyor. Dediğim gibi bizim şu an en çok önemli olan şeyimiz isteğimiz galibiyette de onu da başardığımız için çok mutluyum"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mustafa Er açıklaması
-Ömer Erdoğan açıklaması
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-04-28 23:31:24

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