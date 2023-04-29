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Phaselis'te 'yürütmeyi durdurma' tartışması

DHA

Phaselis'te 'yürütmeyi durdurma' tartışması


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın özel bir şirkete ihale edilen Phaselis Antik Kenti sınırlarındaki Bostanlık ve Alacasu koylarında büfe, kafe ve tuvalet gibi ünitelerin inşaatı, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen sürüyor. Bakanlık yetkilileri ise mahkeme kararının ihaleyle ilgili olmadığını savundu.
Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan antik Likya kenti Phaselis'in sınırları içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ihaleyi kazanan özel şirket, 1'inci Derecede Arkeolojik Sit Alanı niteliğindeki Alacasu ve Bostanlık koylarında, büfe, kafe, tuvalet gibi ünitelerin yer aldığı halk plajı inşasına başladı. 'Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' adıyla ihale edilen proje kapsamında başlatılan çalışmalara, çevre örgütleri ve bazı meslek odaları karşı çıktı.
MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
Uzun süre ülke gündeminde konuşulan Phaselis'teki iki koydaki projelere karşı Peyzaj Mimarları Odası ve 8 kişi tarafından, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun proje izni kararının iptali için dava açıldı. Davanın görüldüğü Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi, söz konusu ihaleye yönelik yapım işlerinin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması sebebiyle mahallinde keşif ve bilirkişi işlemleri yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden karar verilinceye kadar 2577 Sayılı Yasanın 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle karar verdi.
İKİ KOYDA İNŞAAT DEVAM EDİYOR
Mahkeme kararına rağmen ihaleyi alan firma çalışanları tarafından iki koyda inşaat çalışmaları devam ettirildi. Phaselis Platformu adı altında toplanan çevre örgütleri, çevreciler ve meslek odalarından oluşan temsilciler, yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle bir an önce inşaatların durdurulması, SİT alanı olan bölgenin boşaltılmasını talep etti. Devam eden inşaat çalışmalarına gösterilen tepkiler nedeniyle iki koydaki çalışma sahaları, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince korumaya alındı.
KARAR KAYMAKAMLIĞA SUNULDU
Davacıların avukatı Tuncay Koç, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun proje iznine yönelik yürütmeyi durdurma kararının Kemer Kaymakamlığı'na sunulduğunu belirterek, "Buna rağmen Bostanlık Koyu'nda inşaat devam etti. Hatta bu hafta jandarma komando birliği alana sevk edildi. Bakanlığın yolladığı bir yazıda, ihalenin yürütmesinin durdurulmadığı, projenin ihale kararına göre devam ettiği bilgisi verildi. Ancak bu yürütmeyi durdurma kararı ihale dosyasını da sakatlıyor. Bu kararı ihalenin iptalini istediğimiz dosyaya sunduk, oradan da karar bekliyoruz. Yapılan iş meşru değildir. Özellikle jandarma komando birliklerinin yığılmasını halk olarak anlayamadık. Baştan beri Phaselis'te yapılan işlerin hiçbiri mevzuata uygun değil. Ayrıca ihalede de şaibeler bulunmakta. Bu projenin acilen durdurulması gerekir" dedi.
Phaselis Platformu sözcüsü Erdal Elginöz, mahkemenin 13 Nisan'da çıkan yürütmeyi durdurma kararının 18 Nisan'da kendilerine tebliğ edildiğini belirterek, "Bu kararı aldık ve 8 davacı Kemer Kaymakamlığı'na gittik. Çünkü alanda konuştuğumuz işçiler ve bakanlık yetkilileri 'Bize karar gelmedi, görmedik' dediler. Biz de 20 Nisan'da kaymakamlığa gittik ve dilekçe verdik. Yürütmeyi durdurma kararı aldığımıza dair dilekçede, inşaatın durdurulması ve Sit alanının terk edilmesi talebinde bulunduk. Kaymakam Bey durumu inceleyip gereğini yapacağını söyledi. Çalışmalar duracak diye bekliyorduk fakat bu sürede Alacasu'daki kaba inşaatı bitirdiler. 25 Nisan'da da Bostanlık koyundaki inşaat başladı" diye konuştu.
'JANDARMA BİZİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRDI'
İnşa çalışmalarının sürmesi nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı ve kaymakamlığa sundukları dilekçe örneğiyle alana tekrar gittiklerini anlatan Elginöz, "Yanlarında jandarma da vardı. Biz çalışmaların durdurulmasını talep ettik ama jandarma bölgeden bizi uzaklaştırdı. Hatta ertesi gün jandarma komando birliği geldi tam teçhizatlı ve ağır makineli tüfeklerle. 4-5 kişiydik zaten, bizi alandan uzaklaştırdılar. İnşaattaki görevli mühendis, 'Yürütmeyi durdurma bakanlık tarafından bildirilmedi, resmi olarak bana tebliğ edilmedi' dedi. Biz şirket hakkında da yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaata devam ettiği için Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bölgede temel ihtiyaç alanlarından bahsediliyor ama ticari bir kazanç alanı oluşturulmaya çalışılıyor. Sadece Bostanlık'ta 9 metrekare olacağı söylenen büfe şu an 60 metrekare. Alan şeritle çevrili ve koruma altında, içeride iş makinesi de var. Bir an önce kararın uygulanması, çalışmaların durdurulması gerekiyor" dedi.
'KARAR İHALEYLE İLGİLİ DEĞİL' SAVUNMASI
Diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kemer Kaymakamlığı yetkilileri, Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararının, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13/10/2022 tarih ve 14634 sayılı kararına yönelik olduğunu, projenin ihalesiyle ilgili olmaması nedeniyle işlemlerin devam ettiğini dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-04-29 11:14:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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