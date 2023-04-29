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Bakan Çavuşoğlu'ndan Sudan açıklaması: Hiç kimseyi geride bırakmayacağız

DHA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Sudan açıklaması: Hiç kimseyi geride bırakmayacağız


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sudan'dan çok sayıda farklı ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyoruz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kardeşlerimiz var, inşallah oradaki doktorlarımızla beraber onları da tahliye edeceğiz. Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Sarısu Mahallesi'nde 150 yataklı Konyaaltı Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Sağlık İl Müdürü İsmail Başıbüyük ve çok sayıda katılımcının yer aldığı temel atma töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımları, sağlık turizmi ve Sudan'daki tahliye sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.
BİRİNCİ ÖNCELİK SAĞLIK OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarlarının birinci önceliğinin sağlık olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Çünkü Türkiye'nin sağlık sistemi maalesef iktidara geldiğimizde çok kötüydü. `İnsanı yaşat ki devlet yaşasın´ düsturundan geliyoruz. Yaptığımız hizmetlerle artık Türkiye sağlıkta dünyada model haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaklaşık 15-16 senedir Türkiye'nin sağlık sistemini dünyaya model olarak anlatıyor. Bakanlarımız, DSÖ'nün programlarında Türkiye'nin tecrübesini paylaşıyor" ifadelerini kullandı.
YÜZDE 99'U SİGORTA KAPSAMINDA
Sağlıkla ilgili her konuda yatırımlar yapıldığından bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Eskiden insanlarımızın sigortası yoktu, 65 yaş üstü sigorta kapsamında değildi. Bugün Türkiye'de hayata geçirdiğimiz sigorta sistemiyle insanlarımızın yüzde 99'u sigorta kapsamında. Engelli vatandaşlarımız evde hizmet alamıyordu, evde bakım diye bir anlayış yoktu. Sonuç itibarıyla sağlıkla ilgili her alanda büyük devrim ve reformlar yaptık" diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı 2002'deki bütçesinin 2,2 milyar TL iken, 2023'de 293 milyar TL olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, son 21 yılda yatak sayısının 164 binden 258 bine, nitelikli yatak sayısının da 19 binden 165 bine çıktığını söyledi.
`40 BİN 500 VATANDAŞIMIZI AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANELERE TAŞIMIDIK´
Yapımı devam eden 1400 kişilik Antalya Şehir Hastanesi'nin şu an yüzde 80 oranında bittiğini ve birkaç ay içinde de hasta almaya başlayacağını dile getiren Çavuşoğlu, "2008'den bu yana 40 bin 500 vatandaşımızı ambulans helikopterle hastanelere taşımışız. 2010'da uygulamaya soktuğumuz, ambulans uçakla da bugüne kadar 17 bin hastamız taşınmıştır. Sadece geçen sene 178, bu senede şu ana kadar 45 vatandaşımızı ambulans uçakla yurt dışından getirdik" diye konuştu.
Geçen yıl sağlık turizminden 4 milyar dolar gelir elde edildiğini açıklayan Bakan Çavuşoğlu, Konyaaltı'ndaki 150 yataklı hastane yatırımı dışında Hurma semtinde 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı hastanesi açılacağını müjdeledi.
`TAHLİYEDE DE MARKA OLDUK´
Türkiye'nin sağlıkta olduğu gibi arabuluculukta da dünyada marka olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Tahliye konusunda da markayız. Sudan'dan çok sayıda farklı ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyoruz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kardeşlerimiz var, inşallah oradaki doktorlarımızla beraber onları da tahliye edeceğiz. Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz. Çünkü bizden umut bekleyen insanların, bize elini uzatan insanları biz orada bırakamayız. Onları da ülkelerine gönderiyoruz, kardeşlerimizi de tahliye edeceğiz. Sonuçta Türkiye bugün her alanda bir marka, küresel bir aktör oldu. Daha güçlü olmamız lazım" dedi.
`DEVAM EDEN 47 SAĞLIK YATIRIMI VAR´
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Son 20 yıldır bu güzel yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. Bu hastanenin kazanımında Dışişleri Bakanımız ve milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Şu an ilimizde devam eden 47 sağlık yatırımımız var. Çok kısa sürede 1400 yataklı şehir hastanemizde Antalyalı hemşehrilerimizin hizmetine girmiş olacak. Halkımız en iyisini hak ediyor. 20 yıldır da halkımız mutlu etmek adına çok güzel şeyler yapılıyor. Özellikle sağlıkta çok level atladık. Antalyalılar sağlık hizmetinin en güzelini hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Temel atma töreni sonrası Antalya´da ikamet eden Uygur Türkleri Bahargül Abdullah ve Elfira Erkin tarafından Bakan Çavuşoğlu'na 1,5 ayda tamamlanan el işçiliği ile boncuklardan oluşan bir tablo hediye edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-04-29 15:02:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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