Ümit Özdağ: Bu seçimin sonucunu Zafer Partisi, ATA İttifakı belirleyecek (3)

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BERABERİNDEKİLERE TATLI ISMARLADI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaretin ardından Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlarla buluştu. Yol boyunca esnafla selamlaşan Özdağ, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Bir tatlıcının önünde duran Özdağ, tatlıların tadına baktı. Beğendiğini söyleyen Özdağ, "10 tanesini ben alıyorum. Devamını da İl başkanımız alacak" diyerek beraberindekilere tatlı ısmarladı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-04-29 18:03:23



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