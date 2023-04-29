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Ev yangınında kedisi 'Nuna'yı sırt çantasına koyup, kurtardı

DHA

Ev yangınında kedisi 'Nuna'yı sırt çantasına koyup, kurtardı


Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 13 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangında yan dairede oturan annekız dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri anne- kızı yangın merdiveniyle indirirken, İlayda Ürey (16), kedisi 'Nuna'yı sırt çantasına alarak, kurtardı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2237 sokak üzerinde yer alan 13 katlı apartmanın 2'nci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mehmet Şerbet'e ait evden duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak, söndürdü.
KEDİSİNİ SIRT ÇANTASINA KOYDU
Öte yandan itfaiye ekipleri, yanan evin yan dairesinde anne ile kızı İlayda Ürey'in dumandan etkilendiğini görünce yangın merdiveniyle indirmek için hazırlık yaptı. İtfaiye ekipleri yangın merdivenini yan daireye çevirirken, dumandan etkilenen İlayda Ürey'i merdivene aldı. Genç kız, yoğun dumana rağmen 'Nuna' isimli kedisini de sırt çantasına koyup, kurtardı. İlayda Ürey, hazır bekletilen ambulansa alınarak ilk tedavisi yapıldı. Annesi de bulunduğu yerden indirilirken ambulanstaki kızının yanına geldi.
Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2023-04-29 21:59:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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