Deniz seviyesinden zirveye koşacaklar

Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'da 12 ülkeden 600 sporcu deniz seviyesinden 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkabilmek için yarışacak.

Kemer'de 5-6 Mayıs tarihleri arasında bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky yarışı için geri sayıma geçildi. Bu yıl 12 farklı ülkeden 600 sporcunun katılacağı yarışlar 65 kilometrelik Berg Sky Race, 27 kilometrelik Tahtalı Run to Sky ve 12 kilometrelik KemeRun olarak 3 ayrı kategoride düzenlenecek. Corendon Airlines ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Kemer Belediyesi, Akra Hotels, Olympos Teleferik, Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) ve sponsor firmalar tarafından desteklenen organizasyonda yarışmacıları zorlu parkurlar bekliyor olacak.

'ÇOK SAYIDA YABANCI SPORCU KATILIYOR'

Düzenlenen organizasyonla ilgili olarak konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Kemer yalnızca deniz, kum ve güneşle değil, düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarıyla da sürekli gündeme geliyor. İlçemiz spor organizasyonlarının en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Katıldığımız turizm fuarlarında ve yaptığımız tanıtım kampanyalarımızda spor organizasyonlarımızın da tanıtımını yapıyoruz. Bu organizasyonlardan en önemlilerinden biri olan Run to Sky'a da çok sayıda yabancı sporcu katılıyor. Tüm sporculara şimdiden başarılar diliyoruz" dedi.

'EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR COĞRAFYA'

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "2021 yılından bu yana destek olduğumuz Tahtalı Run to Sky'a, geçen sene olduğu gibi bu sene de isim sponsoru olduğumuz için çok mutluyuz. Bu tip organizasyonlar ülkemizin ve şehrimizin potansiyelini tüm dünyaya göstermek için kritik önem taşıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, eşi benzeri olmayan bir coğrafyada birbirleriyle mücadele ederken Antalya'mızın doğal güzelliklerine, tarihine ve kültürüne de yakından tanık oluyor. Corendon Airlines ailesi olarak Antalya'nın spor turizminin vazgeçilmez ve dünyada ilk akla gelen yerlerinden biri olması için çalışıyoruz. Son olarak şubat ayında meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyor ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz" diye konuştu.

'DÜNYA SKYRUNNING TAKVİMİNE GİRECEK ETKİNLİK YAPIYORUZ'

Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky organizasyon komitesi Başkanı Polat Dede, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli Skyrunning yarışlarından birinin düzenleneceği Run To Sky'da 12 ülkeden 600 kişiyi spor turizminin önemli destinasyonlarından birisi haline gelen Kemer bölgesinde ağırlamaktan ve bu coğrafyayı onlara tanıtmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Bu sene yeni katılan destekçiler ile birlikte seneye dünya Skyrunning takvimine girecek etkinlik için ilerleyen senelerde bir Avrupa veya dünya şampiyonasının Kemer'de gerçekleşmesi adına çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Polat Dede, yarışın artık Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde yer almasının ne kadar zor bir etkinlik olduğunu belirttiğinin de altını çizdi.

'TAHTALI RUN TO SKY ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR YARIŞTIR'

Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz da görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

"Bu sene 9'uncusu gerçekleştirilecek olan Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky, Kemer ve Antalya için önemli bir değerdir. Bu yarış, Kemer'in sadece deniz, kum ve güneşten ibaret bir turizm merkezi olmadığını; antik kentleri, doğası ve efsaneleri ile de dikkati çeken bir destinasyon olduğunun gösterilmesidir. Bu değerlerimizi tanıtmak ve imajımıza önemli bir değer katmak için Tahtalı Run to Sky önemsediğimiz bir yarıştır. Spor organizasyonları hem tanıtım hem de turizm çeşitliliği anlamında yapıldığı bölgelere büyük değer katar. Bu organizasyona katkı sunanlara teşekkür ediyoruz."

AVRUPA VE TÜRKİYE'NİN EN ZORLU PARKURLARINDAN BİRİ

Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky yarışında birbirinden zorlu parkurlar olacak. Berg Sky Race, 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı çevresinde koşulan ve Tahtalı Dağı zirvesinde sona eren Avrupa ve Türkiye'nin en zorlu parkurlarından bir tanesi konumunda. Kemer ilçesinin eşsiz güzel dağ parkurları, yaylaları ve koylarının çevresinde koşulan Berg Sky Race yarışı 65 kilometre uzunluğunda ve 4300 metre irtifa kazanımına sahip.

DENİZ SEVİYESİNDEN TAHTALI DAĞININ ZİRVESİNE

Run to Sky, 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesine deniz kenarından koşulan Türkiye'nin ilk Skyrunning yarışıdır. Kemer ilçesine bağlı Çıralı mevkisinde deniz seviyesinden başlayan yarış 27 kilometre mesafe ve 2650 metre irtifa kazanımına sahip.

YARIŞIN EN KISA PARKURU İLÇE MERKEZİNDE

KemeRun, Kemer şehir merkezinden başlayarak Çalıştepe'ye doğru koşulan bir patika koşusu. Kemer şehir merkezinin en güzel noktalarını koşarak keşfetme imkanına sahip bu parkur tüm sporcuların koşabileceği bir patika yarışı. Kemer şehir merkezinden başlayan yarış 12 kilometre mesafe ve 400 metre irtifa kazanımına sahip.

YARIŞ SÜRESİNCE ETKİNLİKLERDE DEVAM EDECEK

Yarış süresince Kemer Olbia Park'ta kurulan 'Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky' Expo alanı katılımcılara DJ performansı, Corendon Airlines Kağıt Uçak Yarışması ile alanda gösteriler düzenlenecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yarışlardan detayDHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2023-04-30 12:30:30



