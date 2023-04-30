Antalya'da yazı aratmayan görüntüler

İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güneşli havayı fırsat bilenler, parkları ve sahilleri doldurdu. Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilcilerden bazıları güneşlenirken bazıları ise denizde keyifli dakikalar geçirdi.

Nisan ayının son günü Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler yaşandı. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da güneşli hava hakim oldu. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyen Antalyalılar ve tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne gelerek yoğunluk oluşturdu. Sahil bandındaki yeşillik alanlara gelenler piknik yaparken, çocuklar ise parkta doyasıya eğlendi. Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları güneşlenirken bazıları ise denize girdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-04-30 16:03:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.