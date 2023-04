Depremzede çocuklar için pedal çevirdiler

ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Akra Gran Fondo Powered by AG Tohum Bisiklet Yarışı sona erdi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerden etkilenen depremzede çocuklar için yapılan yarışta dereceye girenlere ödülleri verildi.

AKRA Hotels ana sponsorluğunda, Kemer Belediyesi desteği ve 13 ülkeden 570 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Akra Gran Fondo Powered by AG Tohum Bisiklet Yarışı'nın startı Mustafa Ertuğrul Aker Parkı önünden verildi. Starta Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, AKRA Gran Fondo Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney ve AKRA Gran Fondo Proje Koordinatörü Haluk Özsevim katıldı.

Kaymakam Çam'ın damalı bayrağı sallamasıyla başlayan yarışta sporcular, 98 kilometrelik Akra ve 49 kilometrelik AG Tohum parkurlarında pedal çevirdi. Almanya'dan Mısır'a, Belçika'dan İngiltere'ye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna'ya dünyanın farklı noktalarından gelen bisikletçiler pedallarını 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen depremzede çocuklar için çevirdi.

Yarışın kayıt gelirleri ve sponsorların katkılarıyla alınacak olan 700 bisiklet, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile depremzede çocuklara dağıtılacak. Yarış sonrası Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda yapılan ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Sporculara ödüllerini, Kaymakam Çam, Belediye Başkanı Topaloğlu ve protokol üyeleri verdi.

Başkan Topaloğlu, Akra Gran Fondo Powered by AG Tohum Bisiklet Yarışı'nın sorunsuz şekilde tamamlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kemer'in bisiklet destinasyonu haline geldiğini belirten Topaloğlu, "Kemer Belediyesi olarak spor turizmine katkı sağlayan her türlü organizasyona tam destek veriyoruz. Bu yıl yapılan yarışa, 13 ülkeden 570 bisikletçi katıldı. Spor turizmine büyük katkı sağlayan etkinlikte sporcular, Kemer'imizin doğa harikası güzelliklerini de pedal çevirerek görme imkanı elde etti. Güzel bir organizasyon oldu. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcuları da tebrik ediyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başkan Topaloğlu'ndan detaylar

Yarışın start anından detaylar

Bisikletçilerden detaylar

Kaymakam Çam'dan detaylar

Ödül töreninden detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya ANTALYA

2023-04-30 16:41:15



