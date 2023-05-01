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VAR hakemli ilk güreşlerin başpehlivanı Orhan Okulu oldu

DHA

VAR hakemli ilk güreşlerin başpehlivanı Orhan Okulu oldu


ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Orhan Okulu başpehlivan oldu. Muratpaşa güreşlerinde, 20-21 Mayıs'ta başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi öncesinde ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulandı.
Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlendiği Yağlı Pehlivan Güreşleri, Konuksever Er Meydanı'nda yapıldı. Güreşlere 45'i başpehlivan olmak üzere farklı boylarda 1000'e yakın sporcu katıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ev sahipliğindeki güreşleri izlemek için Konuksever Er Meydanı'nın tribünleri günün erken saatlerinde doldu.
PEHLİVANLAR BOY GÖSTERDİ
Konuksever Er Meydanı'nda güreşler duayla başladı. Öğle saatlerinde aralarında Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Serhat Gökmen'in de bulunduğu başpehlivanlar dualı çayırda boy gösterdi. Pehlivanlar, ilk tur kura çekimini ardından Türk ve Atatürk bayraklarıyla seyircileri selamladı. Muratpaşa güreşlerinde tarihi Edirne Kırkpınar Güreşlerin de görev alan davul-zurna ekibi de yer alırken güreşlerde 1 ton yağ kullanıldı.
VAR SİSTEMİ İLK KEZ UYGULANDI
Muratpaşa güreşlerinde, 20-21 Mayıs Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi öncesinde ilk kez VAR sistemi uygulandı. VAR sistemi için er meydanın dört bir köşesine ve kule hakem heyetinin bulunduğu yere yüksek çözünürlüğe sahip kameralar yerleştirildi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yayın Kurulu Başkanı Hüsnü Kaftan, VAR sistemiyle ilgili, "Futbolda böyle bir uygulama yapılıyordu, yağlı güreşte de ilk kez böyle bir uygulamaya gidiliyor. Daha önce tek kamerayla çekim yapılıyordu, şimdi hiçbir itiraza yol açmayacak şekilde kameralar sahada konuşlandı ve reji sistemi kuruldu" diye konuştu.
HERKES ER MEYDANINDA BULUŞTU
Er meydanında birbirinden heyecanlı güreşler devam ederken Başkan Uysal da Antalya'nın siyaset ve iş dünyasından birçok ismi Er Meydanı'nda ağırladı. Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Antalya milletvekili adayları, TİP Antalya milletvekili adaylarından Barış Atay Konuksever Er Meydanı'nı ziyaret eden isimler oldu.
5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ağalık ihalesini ise Cumhuriyetin 100'üncü yılı adına 2 milyon 23 bin lirayla Ahmet Aktaş kazandı. Aktaş ve Başkan Uysal ihalenin sonuçlanmasının ardından birlikte seyircileri selamladı.
FİNALİN ADI OKULU VE BALABAN
Bu yıl ilk kez 'Paşanın Aslanı' Orhan Okulu, 'Sarı Fırtına' İsmail Balaban, 'Megastar' Ali Gürbüz gibi isimler Antalya seyircisi önüne çıktığı Muratpaşa Güreşleri'nin ikinci turu büyük heyecana sahne oldu. İsmail Balaban'ın Ali Gürbüz'le, Orhan Okulu'nun Yusuf Can Zeybek'le eşleştiği turdan Balaban ve Okulu çıkmasını bildi ve sonrasında bu iki isim finalde karşı karşıya geldi.
Finalinde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Muratpaşa Belediyespor güreşçisi Orhan Okulu 5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Güreşlerde Başpehlivan Okulu'yla birlikte derece yapan Serhat Gökmen, Fatih Atlı ve İsmail Balaban'a kupa ve madalyalarını Başkan Uysal, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz ve Muratpaşa Belediyespor Başkanı Özcan Yılmaz takdim etti.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Minik pehlivanların yağlanması ve güreşleri
Er meydanından görüntü
Meydana kurulan kameralardan görüntü
RÖP: Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yayın Kurulu Başkanı Hüsnü Kaftan ile röportaj
VAR ekranını takip eden hakemden görüntü
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın vatandaşları selamlaması
Edirne'den gelen davul ekibi
Meydandaki güreşlerden dron görüntü
Uysal'ın milletvekili adayları ile
Orhan Okulu'nun görüntü
Başpehlivanların toplu görüntüsbü
Pehlivanların Türk bayrağı ve Atatür posterleri ile yürürken
Başpehlivanların güreşleri
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Başkan Uysal'ın ağalık ihalesinde konuşması
Orhan Okulu ve İsmail Balaban'ın güreşi
Ödül töreninden görüntüDHA-Spor Türkiye-Antalya ANTALYA
2023-05-01 10:44:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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