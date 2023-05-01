Yangında alevlerin arasında kalan engelliyi komşuları kurtardı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde tek yaşadığı evde çıkan yangında mahsur kalan bedensel ve zihinsel engelli Sinan Korkmaz'ı (56), komşuları kurtardı. Ağır yaralanan Korkmaz hastanede tedaviye alındı.

Burmahancı Mahallesi Gebiz yolu üzerinde iki katlı evin giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında bedensel ve zihinsel engelli Sinan Korkmaz alevlerin arasında kaldı. Eve giren komşuları Sinan Korkmaz'ı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve ağır yaralanan Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında evde maddi hasar oluşurken, çıkış nedeni de araştırılıyor.

'KENDİME BİLE BAKAMIYORUM'

Yüzde 83 bedensel ve zihinsel engelli olan Sinan Korkmaz'a, üst katta oturan babası Salih Korkmaz'ın (83) baktığı öğrenildi. Yangın sırasında üst katta oturan baba Salih Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Annesi öldü. 4 kardeşi var. Ona hiç kimse bakmıyor. 1 yıl önce Ankara'daydık, oradaki ev de yanmıştı. Biz de buraya geldik. Oğlumun durumundan dolayı kaymakamlığa, sosyal hizmetlere gittim, hastaneden engelli raporu aldım. Yüzde 83 engelli. 'Bu çocuk bir şey çıkaracak' dedik, sahip çıkan olmadı. Allah razı olsun kiracılar yangından kurtardı. Ben uzman çavuş emeklisiyim. Ben derdimi anlatamadım. Ben yaşlı ve tek başına yaşayan biriyim. Kendime bile bakamıyorum. Tek derdim oğlumun bir bakım evine kaldırılarak bakılması" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-05-01 11:42:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.