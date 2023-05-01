'Masaj Şampiyonası'nda en iyi olabilmek için yarıştılar



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası düzenlendi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonaya farklı ülkelerden 100'e yakın yarışmacı katıldı.

Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yapılan Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası, Antalya'da gerçekleştirildi. Avrupa'da yıllardır düzenlenen şampiyonada, 8 kategoride, farklı ülkelerden yaklaşık 100 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, masaj sırasında teknikleri, beden kullanımı, hazırlık gibi konularda jüri tarafından puanlandı. 1'inci olan yarışmacılar, Dünya Masaj Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve şampiyona başkanı Nihat Ayçeman, "Avrupa'da yaklaşık 5 yıldır masaj şampiyonaları Covid ve gündemden kaynaklı ertelenmişti. Bu yıl tekrar başladı. Türkiye'de yapılmasındaki amaç, masaj mesleğinin toplumdaki imajı ve meslek mensuplarının mesleğe bakış açısının iyileştirilmek. Bu şampiyonada, 1 kişi farklı kategorilerde yarışabiliyor. Puanlama yapılan belli kriterler var. Terapistin kendini ve masaj yapacağı kişiyi hazırlığı, teknikleri sergilemesi, bedenini doğru kullanması, inovasyon, akıcılık ve başlangıçtan bitişe kadar olan süreç jüriler tarafından puanlanıyor. Jüriler kendi alanlarında değerlendirip puan veriyor. Dereceye girenler kupa ve hediyeler kazanıyor. 1'inci olanlar Dünya Masaj Şampiyonası'na katılıyor. Amacımız masajın toplumdaki imajını düzeltmek, değerini ve önemini artırmak. Burada aynı zamanda paneller, workshoplar da düzenleniyor" diye konuştu.

'AMACIMIZ MASAJIN BİR LÜKS DEĞİL, TEDAVİ OLDUĞUNU GÖSTEREBİLMEK'

Yarışmaya ilk defa katıldığını ve heyecanlı olduğunu söyleyen Demet Yıldırım, "Amacımız dünyada olduğu gibi masajın bir lüks değil, tedavi olduğunu gösterebilmek. Bu şampiyonayla Türkiye'nin de artık masajı tanımasını istiyoruz. İlk defa katıldığımız için heyecanlıyız ve çok güzel bir deneyim. 3 gün boyunca yurtdışından gelen hocalarımızdan sürekli eğitimler gördük. Umarım mesleğimizin değerini görebiliriz" dedi.

Yarışmada kategorilerinde dereceye girenler şöyle;

"Batuhan Koşar, Coşkun Aldemir, Mehmet Ali Çelik, Abdulkadir Belikli, Ni Wayan Ratnasari, Arzu Şeyma Kaya".(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-05-01 13:13:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.