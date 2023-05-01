Antalya'ya 4 ayda, 1 milyon 798 bin turist

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'ya 4 ayda, 1 milyon 798 bin turist

DHA

Antalya'ya 4 ayda, 1 milyon 798 bin turist


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'ya, yılın 4 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 1 milyon 798 bin 595 oldu. Antalya'ya en çok turist 446 bin 542 ile Almanya'dan geldi.
Ağırladığı turist sayısı bakımından, 'Turizmin başkenti' olarak nitelendirilen Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. 2022 yılını 13,5 milyona yakın turistle kapatan Antalya, 2023'e de hızlı giriş yaptı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak 30 Nisan tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 1 milyon 798 bin 595 oldu. Bu sayı turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019'da bu rakam 1 milyon 554 bin 810, 2020'de 508 bin 738, 2021'de 445 bin 88, 2022 yılında ise 1 milyon 217 bin 196 olarak gerçekleşti.
2023, TURİZMDE 'ENLERİN YILI'
Bu yıl turizm sezonuna rekorlarla başlayan Antalya, en iyi ocak, şubat ve mart aylarından sonra en iyi nisan ayına da imza attı. 130 Nisan tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 672 kişi olurken, tüm zamanların en iyi nisan ayına imza atılmış oldu.
ALMANLAR LİDERLİĞİ DEVRALDI
2023 yılında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden milletler sıralamasında Alman turistler, Rus turistleri geçerek liderliği devraldı. 1 Ocak 30 Nisan tarihleri arasında Antalya'ya en çok turist 446 bin 542 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 393 bin 932 turistle Rusya ve 201 bin 749 turistle İngiltere takip etti. Dört aylık dönemde hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Polonya, İsrail, Litvanya, İran, Belçika ve Kazakistan oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-05-01 16:27:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çavuşoğlu: Her konuda olduğu gibi Kılıçdaroğlu, boş sloganları atıyor
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Her konuda olduğu gibi Kılıçdaroğlu, boş ...
Çavuşoğlu, Antalya'da tüp bebek merkezi ve laboratuvar açılışlarında konuştu:
YEREL HABERLER Çavuşoğlu, Antalya'da tüp bebek merkezi ve ...
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
YEREL HABERLER Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da turizm emekçileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da turizm ...
'Masaj Şampiyonası'nda en iyi olabilmek için yarıştılar
YEREL HABERLER 'Masaj Şampiyonası'nda en iyi olabilmek için ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da gazetecilerle buluştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da gazetecilerle ...
Antalya'da evinde yangın çıkan engelli yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da evinde yangın çıkan engelli yaralandı
Yangında alevlerin arasında kalan engelliyi komşuları kurtardı
YEREL HABERLER Yangında alevlerin arasında kalan engelliyi komşuları ...
Kiracıyla anlaşamayınca kazmayla duvarı parçalayıp, kapıya asma kilit taktı
YEREL HABERLER Kiracıyla anlaşamayınca kazmayla duvarı parçalayıp, ...
Antalya ilk 4 aydaki ziyaretçi sayısıyla turizmde rekor sinyali verdi
YEREL HABERLER Antalya ilk 4 aydaki ziyaretçi sayısıyla turizmde ...
VAR hakemli ilk güreşlerin başpehlivanı Orhan Okulu oldu
YEREL HABERLER VAR hakemli ilk güreşlerin başpehlivanı Orhan Okulu ...
Serik'te 2 gündür kayıp olan kadın tarlada bulundu
YEREL HABERLER Serik'te 2 gündür kayıp olan kadın tarlada bulundu
Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Güreş Turnuvası Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Uluslararası 20 Yaş Altı Şampiyonlar Güreş Turnuvası ...
Okçulukta Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da sona erdi
YEREL HABERLER Okçulukta Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da sona ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da vatandaşlarla ...
Antalya'da Hasyurt Tarım Fuar'ı sona erdi
YEREL HABERLER Antalya'da Hasyurt Tarım Fuar'ı sona erdi
Alanya'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan Rus turist tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan Rus turist ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Demre'de AK Parti teşkilatıyla buluştu
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Demre'de AK Parti ...
Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı sona erdi
YEREL HABERLER Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi'ni gezdi:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da Aziz ...
Serik'te 2 gündür kayıp olan kadın aranıyor
YEREL HABERLER Serik'te 2 gündür kayıp olan kadın aranıyor
AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Elmalı'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Elmalı'da ...
Bakan Ersoy: 12 ay turizm olgusu turizmin tüm paydaşları için önemli
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: 12 ay turizm olgusu turizmin tüm ...
Depremzede çocuklar için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar için pedal çevirdiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.