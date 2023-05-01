Antalya´da 1 Mayıs kutlaması



Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yüzlerce kişi tarafından coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü´nü kutlamak isteyen siyasi parti, dernek ve sendika üyesi yüzlerce kişi, Güllük Caddesi üzerindeki Aydın Kanza Parkı önünde bir araya geldi. Bayrak, flama ve pankart taşıyan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı´na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca slogan atan, marşlar söyleyen grup, ellerinde dövizler ve pankartlar taşıdı. Bazı katılımcıların 6 Şubat günü meydana gelen depremle ilgili dövizler de taşıdığı görüldü. Yürüyüşe bazı kişilerin bebekleriyle, bazı kişilerin ise evcil hayvanlarıyla katıldıkları görüldü.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı´nda bir araya gelen kalabalık çalan şarkılara eşlik edip, halay çekti. Meydanda kurulan sahnede siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri konuşmalar yaptı. Yürüyüşe CHP, Yeşil Sol Parti ve TİP´in milletvekili adayları da katıldı.

Polis ekipleri yürüyüş güzergahı boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Güzergaha çıkan yollar demir bariyerlerle çevrildi. Alana giriş yapmak isteyenler polis tarafından arandıktan sonra alındı. Yürüyüş sırasında polis helikopteri havadan denetimlerini sürdürdü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM

2023-05-01 19:01:56



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