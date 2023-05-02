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'Yağız Efe bebeği yanlış ilaç öldürdü' iddiasına inceleme

DHA

'Yağız Efe bebeği yanlış ilaç öldürdü' iddiasına inceleme


Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Alsancak ailesinin bebeği Yağız Efe, doğum sonrası tedavi gördüğü hastanede 344 gün sonra hayatını kaybetti. Yağız Efe'nin ölümü kayıtlara 'solunum yetmezliği' olarak geçti ancak bebeğe müdahale eden hemşirenin yanlış ilaç verdiği, ölümün de bu nedenle gerçekleştiği iddiası ortaya atıldı. İddia üzerine aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, Sağlık Bakanlığı da hemşire ve hastane hakkında inceleme başlattı.
Alanya'da yaşayan Gülcan Alsancak (29) ve Sadık Alsancak (29) çiftinin 3 Haziran 2021 tarihinde dünyaya gelen bebekleri Yağız Efe, solunum problemleri nedeniyle doğumunun ardından Antalya'da özel bir hastaneye yatırıldı. Yağız Efe, hastanede geçen 344 günün ardından 16 Mayıs 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. Aileye bebeğin öldüğünü haber veren hastane yetkilileri, solunum yolu rahatsızlığından dolayı bebeğin krize girdiğini, müdahaleye rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Aile Yağız Efe bebeği, Alanya'da toprağa verdi.
YANLIŞ İLAÇ VERİLDİ İDDİASI
Yağız Efe bebeğin hayatını kaybettiği hastanede görev yapan ve bebeğe müdahale edildiği gece diğer birimden yardıma gelen hemşire C.E., bir süre sonra aileye ulaşarak, Yağız Efe'nin, yeni doğan yoğun bakım servisi hemşiresi B.K.'nin yanlış ilaç vermesinden dolayı yaşamını yitirdiği iddiasında bulundu. Bunun hastane tarafından da bilindiğini ve hemşire B.K.'nin olayın sabahında istifa ettirildiğini öne süren C.E., olayla ilgili WhatsApp yazışmalarını aileyle paylaştı. Bunun üzerine Alsancak ailesi, hastane yönetimi ve hemşire B.K.'den şikayetçi olup, suç duyurusunda bulundu. Olayda adı geçen B.K.'nin, başka bir hastanede çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili yargı süreci başlarken, Sağlık Bakanlığı da hemşire ve hastane hakkında inceleme başlattı.
'BEBEĞİMİN SAĞLIĞI İYİYE GİDİYORDU'
Olayı öğrendikleri günden bu yana adalet mücadelesi verdiklerini anlatan Gülcan Alsancak, "Bebeğim Antalya'da dünyaya geldi. Solunum sıkıntısı nedeniyle özel bir hastaneye yatışı yapıldı. Doğumundan 11,5 ay boyunca bebeğim oradaydı. İyiydi bebeğimiz, sağlık sorunları vardı ama ameliyatlar oluyordu ve ameliyatları da çok güzel geçiyordu. Bu süreçte sürekli Antalya'daydık, bebeğimizin yanına gidiyorduk, doktoruyla konuşuyorduk. Doktor her zaman 'İyi olacak, iyileşecek, beraber aşacağız bu günleri' diyordu. Gerçekten de öyle gidiyordu. Yenidoğan yoğun bakımındaydı oğlum, sonra çocuk yoğun bakımına aldılar. Orada çok fazla kalmadan haber geldi. Mayıs ayının 16'sında gece, 'Gelin bebeğiniz kötüleşti' dediler. Alanya'dan Antalya'ya gittik. Sonra kapıda bebeğimin vefat ettiğini söylediler. Duyduğumda şok oldum" dedi.
'OĞLUMU ÖLDÜRMÜŞ VE SAKLAMIŞLAR'
Olayın ardından hemşirelerin kendi aralarında yaptığı WhatsApp yazışmalarını okuduğunu belirten Gülcan Alsancak, "Bu mesajları gördüm. Bize olayı anlatan hemşire 'Yağız Efe'nin anne ve babasına gerçek ölüm nedenini söyledim' diyor. Oradaki başhemşire 'Ne yaptın sen, yaktın bizi, benim kredim var, çocuklarım var' diyor. Öteki hemşireyle de konuşması var, o da aynı şeyleri söylüyor. Böyle bir şey nasıl söylenir? Bu insanlık mı? Benim oğlum ölmüş. Benim oğlumu öldürmüşler ve saklamışlar, 'benim kredim var' diyor, 'benim param, benim işim' diyorlar. Böyle bir şey var mı?" diye konuştu.
'YANLIŞ BİR UYGULAMA SONUCU KAYBETTİĞİMİZİ SÖYLEDİ'
Oğullarını kaybettikten 3 ay sonra asıl ölüm nedenini öğrendiklerini iddia eden Sadık Alsancak ise şöyle dedi:
"Oğlumuzu kaybettikten 3 ay sonra hemşirelerden biri bizimle telefonda görüşüp, 'Size anlatmam gereken şeyler var. Vicdanım artık bunu kabul etmiyor' gibi şeyler söyledi. Hemşire ile görüştüğümüzde oğlumuzun aslında doğal bir sebepten ölmediğini, yanlış bir uygulama sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. Biz bu olayı duyduktan sonra hemşiremizle birlikte olayın peşine düştük. Yargı süreci başlattık. Dava açılmak üzere, Sağlık Bakanlığı'ndan onay bekleniyor."
'DURUMUN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASINI BEKLİYORUZ'
Yanlış uygulamayı yaptığı iddia edilen hemşire B.K.'nin ertesi gün hastaneden uzaklaştırıldığını belirten Sadık Alsancak, "Olayın hemen sonrasında hemşirenin istifası alınıp, gönderiliyor. O hemşire başka bir hastanede işine devam ediyor. Biz devlet büyüklerimizden, sayın savcımızdan durumun, davanın açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Hastane yetkilileri ise şu aşamada açıklama yapmayacaklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-05-02 10:20:40

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