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Alkollü sürücünün çarpmasıyla ölen motosikletli, belediyedeki işine gidiyormuş

DHA

Alkollü sürücünün çarpmasıyla ölen motosikletli, belediyedeki işine gidiyormuş


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 6 promil alkollü Hamdi K. (22) idaresindeki otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Ali Karagöz (40) ile yanında yolcu olarak bulunan yaralı İrfan Koca'nın (41), belediyenin temizlik işleri müdürlüğündeki işlerine gittikleri öğrenildi.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Hamdi K. yönetimindeki 38 NF 052 plakalı otomobil, önünde giden Ali Karagöz idaresindeki 07 ATC 041 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet refüje savrularak devrilirken sürücü Ali Karagöz ve arkasındaki yolcu İrfan Koca yere düştü. Kontrolden çıkan otomobil ise kayarak refüj kenarındaki betona, daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.
AMBULANSTA YÜZÜNÜ OKŞADI
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Karagöz ile İrfan Koca, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan sürücüsü Hamdi K. ile yolcu Feyza A. (22), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabası ile sedyeye alınarak ambulansa götürüldü. Hamdi K.', sedyeyle ambulansla konulan Feyza A.'nın yüzünü okşayarak teselli etti. Sürücü Hamdi K. ve Feyza A. hastaneye götürüldü. Yaralılardan Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri personeli Ali Karagöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ, REKOR PROMİL ALKOLLÜ
Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, olay yerinde içki şişesi görüldü. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde otomobil sürücüsü Hamdi K.'nin, 6 promil alkollü olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Ali Karagöz ile hayati tehlikesi bulunmayan İrfan Koca'nın Altınova Mahallesi'nde oturdukları, Aspendos Bulvarı üzerinde yer alan Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne mesaiye gittikleri öğrenildi. Karagöz'ün cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Karagöz'ün cenazesi öğle vakti Hacıaliler Mezarlığı'na defnedilecek. Hamdi K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2023-05-02 12:38:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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