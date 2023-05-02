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Orman yangın sezonu başladı; açıkta ateş yakmak yasak

DHA

Orman yangın sezonu başladı; açıkta ateş yakmak yasak


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, hava sıcaklıklarının 25 derecenin üstüne çıkmasıyla bölgede mayıs ayı itibarıyla orman yangın sezonunun açıldığını, açıkta ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğunu duyurdu. Dikici, "Bir insan kasıtlı orman yaktı ve ölüme sebebiyet verdiyse bunun müebbet hapis cezası var" dedi.
Manavgat'ta 2021'de 60 bin hektarlık kayıpla Türkiye'nin en büyük yangınının yaşandığı Antalya'da hava sıcaklığının 25 derecenin üstüne çıkmasıyla, mayıs-eylül ayları arasındaki orman yangın sezonu da açıldı. Orman Bölge Müdürlüğü yönetimi, yeni sezon öncesinde hem hazırlıklar hem de yasaklar ve uyarılarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Yaz geldi, ormancıların yangın mevsimi başladı, biz de hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Bütün ekipmanımızla hazırız. Mayıs ayı itibarıyla Antalya'da sıcaklık 25 derecenin üstüne çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.
190 ARAÇ, 108 NOKTADA HAZIR
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Antalya'ya 12 yeni arazöz daha verdiğini belirten Vedat Dikici, toplam 190 yangın söndürme aracı ve 108 noktada oluşturulan yangın söndürme ekipleriyle hazır olduklarını bildirdi. Bu yıl 8 yeni yangın havuzu daha eklendiğini söyleyen Dikici, 1'i yönetim, toplam 10 adet helikopter ve 1'i büyük toplam 5 yangın söndürme uçağının da sezon boyunca Antalya'da olacağını dile getirdi.
1128 PERSONEL ALINIYOR
Döşemealtı Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi'nde tüm ekiplerin eğitiminin tamamlandığını açıklayan Dikici, OGM'nin Akdeniz bölgesindeki illerde ilave olarak görevlendireceği yeni 1128 personelin uygulamalı alım sınavlarının da yapıldığını, sınav sonuçlarına göre Antalya, Mersin, Adana, Muğla gibi illere bu yeni ekiplerin görevlendirileceğini belirtti.
AMAZON YAZILIMI
Orman çalışanlarının sağlığı ve karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı Amazon firması ve OGM iş birliğiyle her işçinin sensörle kontrol edileceği bir yazılım ve uygulama üzerinde çalışıldığını da belirten Dikici, "Onların nabızları, tansiyonları, vücut ısıları, herhangi bir tehlike anında bizi uyarabilecek bir panik butonu olacak. Butona bastıklarında onların anında konumlarıyla birlikte neredeyse, ne tehlike yaşıyorsa oraya müdahale edip, alıp oradan sağlıkları konusundaki güvenliği artırmak istiyoruz. İnşallah bu yaz uygulanmaya başlanacak" diye konuştu.
KÖYLÜYE YANGIN EĞİTİMİ
OGM'nin tüm orman köylülerine, orman yangınlarına yönelik bir eğitim projesi başlattığını da anlatan Dikici, "Köylerimizde eğer büyük yangın olursa ki 2021'deki gibi, köylülerimizin nasıl hareket etmesi gerektiği eğitimi yapıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllüler için yıl boyu eğitimler yapıldı, sertifikaları verdik. Bir orman yangınında orman gönüllülerimizin de intikali için hazırlıklarımız tamamlandı. Önümüzdeki hafta vali başkanlığında İl Yangın Koordinasyon toplantısı yapacağız. Bütün kamu kurumlarının da valilik başkanlığında orman yangınlarında yapacağı görevler bildirilecek" dedi.
2021'DEKİ BÜYÜK YANGINI TEKAR YAŞAMAYALIM
Manavgat'ta 2021'de çok kötü bir yangın yaşandığını hatırlatan Vedat Dikici, "Türkiye Cumhuriyeti'nin neredeyse en büyük yangını Antalya'da meydana geldi. 60 bin hektar alanı maalesef kaybettik, yüzlerce evimiz yandı, 7 insanımızı kaybettik. Bu tür acıları yaşamamak için, ormanlar milletindir diyoruz, sadece bunu orman teşkilatına bırakmayacağız. Hem basın, hem kamu kurumları hem vatandaşımızla orman yangınlarına karşı hep birlikte el birliği yapmamız lazım ki, tekrar can kayıpları olmasın, evlerimiz ve ormanlarımız yanmasın" ifadelerini kullandı.
MANAVGAT YANGINI 500 ATOM BOMBASI GÜCÜNDE
Orman yangınlarının sonuçlarının çok ağır olduğuna dikkat çeken Dikici, "Manavgat'taki yangının 500 atom bombası etkisinde olduğu söyleniyor. Hem iklim değişikliği, hem hava kirliliği dışında akla gelebilecek yüzlerce, binlerce olumsuzluğa sebep oluyor. Bunlara meydan vermemek için yaz aylarında vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmasını diliyoruz. Mayıs ayı itibarıyla açıkta hiçbir sebepten dolayı ateş yakmamalarını temenni ediyoruz. Şu an 153 piknikmesire alanımız var, buralarda kontrollü piknik yapalım. Diğer yerlere gidilirse hiçbir şekilde ateş yakmayalım" diye konuştu.
'AÇIK ALANDA ATEŞ YAKMAYALIM' ÇAĞRISI
Baharla birlikte tarla ve sera temizlikleri, sera kurulumu gibi olayların arttığını belirten Dikici, "Yangınlarımızın büyük bölümü bu temizlikten dolayı yakılan ateş nedeniyle oluyor. Rüzgarlı havalarda yakmayalım diyorduk ama rüzgarlı havayı da bırakalım. Lütfen hiç ateş yakmayalım. Sonbaharda yağmurlar başlayana kadar açık alandaki bütün ateş yakma olayını bitirelim. Topladığımız çöpleri de bir kenarda toplayalım, illa yakmak gerekiyorsa bölge müdürlüğümüz veya işletmelerimize haber vererek kontrollü yakım olabilir. Bu açıdan vatandaşlarımızın bu mücadeleye katkı vermesini, yangınsız bir yaz atlatmayı diliyorum" dedi.
ORMAN YANGINININ MÜEBBETE GİDEN CEZASI VAR
Orman içi ve ormana 4 kilometre mesafe açıkta ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğunu vurgulayan Dikici, büyüyen yangınların birçoğunun anız yakma, tarla temizliği veya sera atıklarının yakımı gibi sebeplerle çıktığını belirtti. Bunlar önlenir, kurallara uyulursa bölgede yılda çıkan 250-300 civarı orman yangını sayısının 120'nin altına düşürülebileceğini söyledi. Orman yangınlarına ilişkin cezaların artırıldığının da söyleyen Dikici, şu uyarılarda bulundu:
"Bir insan kasıtlı orman yaktı ve ölüme sebebiyet verdiyse bunun müebbet hapis cezası var. Buna rağmen kasıtlı insan eliyle çıkan yangınları azaltamıyoruz. Zaten sorun dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Ormana çöp dökmeyi bile engelleyemiyoruz. Hepimiz Antalya'da yaşıyoruz, etrafımız ormanlarla çevrili, sadece Korkuteli yolunda iki haftada bir kamyon çöp topluyoruz. Sigarasını, şunu bunu atan var. Çöpün içinde yanıcı bir şey attıklarında orman yangınına sebep oluyor. Zaten kirlilik ayrı bir sorun, doğayı kirletiyoruz. Piknik yaptığımız yerde bizden sonra gelenin oturacak yeri kalmıyor pislikten. O açıdan biraz daha dikkatli olalım, ormanlarımızı evimiz gibi kabul edelim. Temiz su, temiz hava için başka alternatifimiz yok." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-05-02 12:58:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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